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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:00
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).
Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.
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Kevin
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:16
Kevin написав:
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).
Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.
+1.
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jay2004
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:24
Буквально только что звонил уточнить, бесплатно ли ПИН а приложении менять, а мне - ПИН только в банкомате менять.
Главное только требование ввести старый пин перед вводом нового, а то войти в TAS2U можно легко - имея просто чужой телефон и НОМЕР карты (без СВ2 или даты).
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Slx
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