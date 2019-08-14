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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 13:00
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).
Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.
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Kevin
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:16
Kevin написав:
TASCOMBANK
TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).
Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.
+1.
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jay2004
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:24
Буквально только что звонил уточнить, бесплатно ли ПИН а приложении менять, а мне - ПИН только в банкомате менять.
Главное только требование ввести старый пин перед вводом нового, а то войти в TAS2U можно легко - имея просто чужой телефон и НОМЕР карты (без СВ2 или даты).
Вывод: Не держать фото даже лицевой части карты ТАС в телефоне!
Совет ТАСу - добавьте требования вводить CVV-код до кучи при сбросе пароля.
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Slx
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:37
Kevin написав:TASCOMBANK
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.
+1
jay2004 написав:
+1.
Slx написав:
Буквально только что звонил уточнить, бесплатно ли ПИН а приложении менять, а мне - ПИН только в банкомате менять.
Главное только требование ввести старый пин перед вводом нового, а то войти в TAS2U можно легко - имея просто чужой телефон и НОМЕР карты (без СВ2 или даты).
Вывод: Не держать фото даже лицевой части карты ТАС в телефоне!
Совет ТАСу - добавьте требования вводить CVV-код до кучи при сбросе пароля.
А двухфакторная авторизация как в привате для таса вообще космос да? Проще CVV мучать? Тако впечатление что т2ю недоделанный и писал его студентик на коленке.
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Maksi2
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:43
Maksi2 написав: Kevin написав:TASCOMBANK
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.
+1
jay2004 написав:
+1.
Slx написав:
Буквально только что звонил уточнить, бесплатно ли ПИН а приложении менять, а мне - ПИН только в банкомате менять.
Главное только требование ввести старый пин перед вводом нового, а то войти в TAS2U можно легко - имея просто чужой телефон и НОМЕР карты (без СВ2 или даты).
Вывод: Не держать фото даже лицевой части карты ТАС в телефоне!
Совет ТАСу - добавьте требования вводить CVV-код до кучи при сбросе пароля.
А двухфакторная авторизация как в привате для таса вообще космос да? Проще CVV мучать? Тако впечатление что т2ю недоделанный и писал его студентик на коленке.
Уважаемые пользователи форума, ваши пожелания зафиксированы.
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TASCOMBANK
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Додано: Чет 15 сер, 2019 14:48
TASCOMBANK
, а шо там с пополняшками КиевСтара? С 10 часов пополнить не могу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Чет 15 сер, 2019 14:50
TASCOMBANK,
подскажите а заработает ли направление онлайн обмена EUR/USD ?
и планируеться ли: он-лайн обмен добавить CHF и GBP?
планируется ли добавить возможность скачивание выписок по картам/депозитам в формате pdf или doc? (как эта было возможно в предыдущей версии ИБ)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты
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uaprofi
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Додано: Чет 15 сер, 2019 15:39
clientage написав:TASCOMBANK
, а шо там с пополняшками КиевСтара? С 10 часов пополнить не могу
Схоже, що ТАСя тут ні до чого. Через сайт КС теж не пускає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 15 сер, 2019 15:42
uaprofi написав:TASCOMBANK
,
подскажите а заработает ли направление онлайн обмена EUR/USD ?
и планируеться ли: он-лайн обмен добавить CHF и GBP?
планируется ли добавить возможность скачивание выписок по картам/депозитам в формате pdf или doc? (как эта было возможно в предыдущей версии ИБ)
Как только будет новый функционал, TAS2U вас об этом оповестит. Заранее предоставить вам эту информацию не можем.
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TASCOMBANK
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