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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2815281628172818

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 177
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
33
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 177
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 13:00

  TASCOMBANK написав:
  MASolomko написав:Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).



Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.


TASCOMBANK
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.
Kevin
 
Повідомлень: 213
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Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:16

  Kevin написав:
  TASCOMBANK написав:
  MASolomko написав:Минусы в Таси:
— нет возможности заказать выписку по карте удалённо;
— нет возможности изменить ПИН-код по карте в банкоматах не Таскомбанка;
— проблема с разблокировкой средств: средства успешно блокируется, но почему банк не видит операции разблокировок; также средства автоматом по окончании 45 дней могут не разблокироваться (прочёл в сети).



Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения.


TASCOMBANK
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.


+1.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:24

Re: ТАСКОМБАНК

Буквально только что звонил уточнить, бесплатно ли ПИН а приложении менять, а мне - ПИН только в банкомате менять.

Главное только требование ввести старый пин перед вводом нового, а то войти в TAS2U можно легко - имея просто чужой телефон и НОМЕР карты (без СВ2 или даты).

Вывод: Не держать фото даже лицевой части карты ТАС в телефоне!
Совет ТАСу - добавьте требования вводить CVV-код до кучи при сбросе пароля.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:37

  Kevin написав:TASCOMBANK
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.

  jay2004 написав:+1.

+1
  Slx написав:Буквально только что звонил уточнить, бесплатно ли ПИН а приложении менять, а мне - ПИН только в банкомате менять.

Главное только требование ввести старый пин перед вводом нового, а то войти в TAS2U можно легко - имея просто чужой телефон и НОМЕР карты (без СВ2 или даты).

Вывод: Не держать фото даже лицевой части карты ТАС в телефоне!
Совет ТАСу - добавьте требования вводить CVV-код до кучи при сбросе пароля.

А двухфакторная авторизация как в привате для таса вообще космос да? Проще CVV мучать? Тако впечатление что т2ю недоделанный и писал его студентик на коленке.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:43

  Maksi2 написав:
  Kevin написав:TASCOMBANK
Сделайте пожалуйста возможность бесплатной смены pin-кода карты в TAS2U.

  jay2004 написав:+1.

+1
  Slx написав:Буквально только что звонил уточнить, бесплатно ли ПИН а приложении менять, а мне - ПИН только в банкомате менять.

Главное только требование ввести старый пин перед вводом нового, а то войти в TAS2U можно легко - имея просто чужой телефон и НОМЕР карты (без СВ2 или даты).

Вывод: Не держать фото даже лицевой части карты ТАС в телефоне!
Совет ТАСу - добавьте требования вводить CVV-код до кучи при сбросе пароля.

А двухфакторная авторизация как в привате для таса вообще космос да? Проще CVV мучать? Тако впечатление что т2ю недоделанный и писал его студентик на коленке.


Уважаемые пользователи форума, ваши пожелания зафиксированы.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:48

TASCOMBANK, а шо там с пополняшками КиевСтара? С 10 часов пополнить не могу :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 14:50

TASCOMBANK,
подскажите а заработает ли направление онлайн обмена EUR/USD ?
и планируеться ли: он-лайн обмен добавить CHF и GBP?

планируется ли добавить возможность скачивание выписок по картам/депозитам в формате pdf или doc? (как эта было возможно в предыдущей версии ИБ)
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
просто взял Аллу на 50дней на тест-драй - сплошной негатив - теперь просто делюсь текущими впечатлениями от этой мудокарты :twisted:
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:39

  clientage написав:TASCOMBANK, а шо там с пополняшками КиевСтара? С 10 часов пополнить не могу :(

Схоже, що ТАСя тут ні до чого. Через сайт КС теж не пускає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 15:42

  uaprofi написав:TASCOMBANK,
подскажите а заработает ли направление онлайн обмена EUR/USD ?
и планируеться ли: он-лайн обмен добавить CHF и GBP?

планируется ли добавить возможность скачивание выписок по картам/депозитам в формате pdf или doc? (как эта было возможно в предыдущей версии ИБ)


Как только будет новый функционал, TAS2U вас об этом оповестит. Заранее предоставить вам эту информацию не можем.
TASCOMBANK
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  #<1 ... 2815281628172818
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