Создана заявка на тех. поддержку, ожидаем решения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:27
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:47
Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:52
Так у них платная смена в своих банкоматах только по викэнду.
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