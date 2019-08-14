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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:44
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
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v57
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:47
v57 написав:
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:51
в пумбе вроде- меняй пока не надоест
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v57
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:52
clientage написав: v57 написав:
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
Так у них платная смена в своих банкоматах только по викэнду.
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:30
clientage написав: v57 написав:
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
К чему это? и какие это многие? Вы за заработок банка беспокоитесь или за свой карман, чето не понятно
Бесплатно - это бесплатно.
v57 написав:
в пумбе вроде- меняй пока не надоест
Приват моно и так далее. Легче назвать кто берет за смену пина, выше уже говорил, тас и пивденный.
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Maksi2
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Додано: Чет 15 сер, 2019 18:23
guntherhouse777 написав:
У меня 9 КК.
Скунс дал мне десятую, не особо придираясь.
Огласите весь список пожалуйста.
У меня тоже 9, но не (КК) кредитных карт, а вообще карт, это кредитные, дебетовые и интернет карты.
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Maksi2
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