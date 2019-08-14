RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2816281728182819

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:27

  clientage написав:TASCOMBANK, а шо там с пополняшками КиевСтара? С 10 часов пополнить не могу :(


Создана заявка на тех. поддержку, ожидаем решения.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 17.07.15
Подякував: 11 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:44

а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин :)
v57
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:47

  v57 написав:а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин :)

Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28916
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2312 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:51

в пумбе вроде- меняй пока не надоест :)
v57
 
Повідомлень: 2227
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 16:52

  clientage написав:
  v57 написав:а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин :)

Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс


Так у них платная смена в своих банкоматах только по викэнду.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 17:30

  clientage написав:
  v57 написав:а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин :)

Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс

К чему это? и какие это многие? Вы за заработок банка беспокоитесь или за свой карман, чето не понятно :?:
Бесплатно - это бесплатно.
  v57 написав:в пумбе вроде- меняй пока не надоест :)

Приват моно и так далее. Легче назвать кто берет за смену пина, выше уже говорил, тас и пивденный.
Maksi2
 
Повідомлень: 94
З нами з: 18.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 18:23

  guntherhouse777 написав:У меня 9 КК.
Скунс дал мне десятую, не особо придираясь.

Огласите весь список пожалуйста.
У меня тоже 9, но не (КК) кредитных карт, а вообще карт, это кредитные, дебетовые и интернет карты.
Maksi2
 
Повідомлень: 94
З нами з: 18.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2816281728182819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, Кочевник і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74760)
15.08.2019 19:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.