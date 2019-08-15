ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:44
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
v57
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:47
v57 написав:
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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2
Додано: Чет 15 сер, 2019 16:51
в пумбе вроде- меняй пока не надоест
v57
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Додано: Чет 15 сер, 2019 16:52
clientage написав: v57 написав:
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
Так у них платная смена в своих банкоматах только по викэнду.
Aps
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Додано: Чет 15 сер, 2019 17:30
clientage написав: v57 написав:
а че только в тас2ю?
просто бесплатно смену пин
Пожалуй 1ю установку своего ПИНа без ПИН-конверта можно было бы сделать и нашару
Щас многие банки подобное практикуют
А вот дальнейшая смена ПИНа обычно платна, от 5 до 10грн за сеанс
К чему это? и какие это многие? Вы за заработок банка беспокоитесь или за свой карман, чето не понятно
Бесплатно - это бесплатно.
v57 написав:
в пумбе вроде- меняй пока не надоест
Приват моно и так далее. Легче назвать кто берет за смену пина, выше уже говорил, тас и пивденный.
Maksi2
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Додано: Чет 15 сер, 2019 18:23
guntherhouse777 написав:
У меня 9 КК.
Скунс дал мне десятую, не особо придираясь.
Огласите весь список пожалуйста.
У меня тоже 9, но не (КК) кредитных карт, а вообще карт, это кредитные, дебетовые и интернет карты.
Maksi2
Повідомлень: 94
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Додано: Чет 15 сер, 2019 19:26
TASCOMBANK написав:
Ваши пожелания переданы в ответственные подразделения
ага, ще добавити: напишіть ваші дані в ЛС, ми були раді з Вами працювати, але ... але ... але ...
stas_rst
Повідомлень: 444
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:15
TASCOMBANK, не получается на сайте
tascombank.ua/branch
выбрать город Харьков для просмотра списка отделений. В выпадающем списке нет прокрутки
Для просмотра расположения отделений перешёл на старую версию сайта.
ps На старой версии сайта
old.tascombank.ua
нажмите тумлер для перехода на новую версию сайта и браузер сообщит, что открываемый сайт
new.tascombank.ua
имеет незащищённое
соединение. "Французские бабушки" эту вкладку браузера сразу же и закрыли бы, возможно, вместе с вашими платёжными картами...
Вам бы ссылку на тумлере поменять, чтобы открывался
tascombank.ua
MASolomko
Повідомлень: 1147
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Додано: Чет 15 сер, 2019 21:35
MASolomko написав:
ASCOMBANK, не получается на сайте tascombank.ua/branch выбрать город Харьков для просмотра списка отделений. В выпадающем списке нет прокрутки
У меня всё работает на Firefox без вопросов. Может браузер не тот?
Vorlon
Повідомлень: 7108
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