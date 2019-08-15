TASCOMBANK написав:
Как только будет новый функционал, TAS2U вас об этом оповестит. Заранее предоставить вам эту информацию не можем.
Спасибо!!! меня всегда радуют точные ответы
А TAS2U уже умеет разговаривать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:05
Спасибо!!! меня всегда радуют точные ответы
А TAS2U уже умеет разговаривать?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 16 сер, 2019 04:57
Re: ТАСКОМБАНК
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