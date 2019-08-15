ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:05
TASCOMBANK написав: uaprofi написав: TASCOMBANK
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подскажите а заработает ли направление онлайн обмена EUR/USD ?
и планируеться ли: он-лайн обмен добавить CHF и GBP?
планируется ли добавить возможность скачивание выписок по картам/депозитам в формате pdf или doc? (как эта было возможно в предыдущей версии ИБ)
Как только будет новый функционал, TAS2U вас об этом оповестит. Заранее предоставить вам эту информацию не можем.
Спасибо!!! меня всегда радуют точные ответы
А TAS2U уже умеет разговаривать?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 04:57
Vorlon написав:
Может браузер не тот?
Вчера в браузере Google Chrome (с ноутбука) не получилось. Сегодня с мобильных Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera пролистывается список (при этом в последних двух не отображается с правого края кролинг).
MASolomko
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:36
Шо за курс продажу долара в онлайні? 25,40? TASCOMBANK, ви там нічо не попутали? Давайте на 25,20.
Ferlakur
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:47
Ferlakur написав:
Шо за курс продажу долара в онлайні? 25,40? TASCOMBANK, ви там нічо не попутали? Давайте на 25,20.
Да, очень странно. С утра было 25.27, межбанк вниз, а они курс "задирают". При этом в отделении можно купить по 25.24...
Anadonta
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:56
Anadonta написав: Ferlakur написав:
Шо за курс продажу долара в онлайні? 25,40? TASCOMBANK, ви там нічо не попутали? Давайте на 25,20.
Да, очень странно. С утра было 25.27, межбанк вниз, а они курс "задирают". При этом в отделении можно купить по 25.24...
Вже одумалися 25,23
Ferlakur
Повідомлень: 3120
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Подякував: 183 раз.
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