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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2818281928202821>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 00:05

  TASCOMBANK написав:
  uaprofi написав:TASCOMBANK,
подскажите а заработает ли направление онлайн обмена EUR/USD ?
и планируеться ли: он-лайн обмен добавить CHF и GBP?

планируется ли добавить возможность скачивание выписок по картам/депозитам в формате pdf или doc? (как эта было возможно в предыдущей версии ИБ)


Как только будет новый функционал, TAS2U вас об этом оповестит. Заранее предоставить вам эту информацию не можем.

Спасибо!!! меня всегда радуют точные ответы :lol:
А TAS2U уже умеет разговаривать?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 04:57

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Может браузер не тот?
Вчера в браузере Google Chrome (с ноутбука) не получилось. Сегодня с мобильных Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera пролистывается список (при этом в последних двух не отображается с правого края кролинг).
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:25

  TASCOMBANK написав:
  clientage написав:TASCOMBANK, а шо там с пополняшками КиевСтара? С 10 часов пополнить не могу :(


Создана заявка на тех. поддержку, ожидаем решения.


Доброе утро, информируем, что реверсы на данные операции были инициированы торговцем.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:36

Re: ТАСКОМБАНК

Шо за курс продажу долара в онлайні? 25,40? TASCOMBANK, ви там нічо не попутали? Давайте на 25,20.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:47

  Ferlakur написав:Шо за курс продажу долара в онлайні? 25,40? TASCOMBANK, ви там нічо не попутали? Давайте на 25,20.

Да, очень странно. С утра было 25.27, межбанк вниз, а они курс "задирают". При этом в отделении можно купить по 25.24...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 09:56

  Anadonta написав:
  Ferlakur написав:Шо за курс продажу долара в онлайні? 25,40? TASCOMBANK, ви там нічо не попутали? Давайте на 25,20.

Да, очень странно. С утра было 25.27, межбанк вниз, а они курс "задирают". При этом в отделении можно купить по 25.24...

Вже одумалися 25,23 :)
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:33

Ferlakur
Вот где они были вчера с таким "сладким" курсом? Пришлось брать утром по .45... :shock:
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:45

Anadonta
Пришлось... Как будто хлеб берёте :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 10:51

С утра не купил очередную пайку - день пропал.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 12:16

Re: ТАСКОМБАНК

uaprofi написав:
  TASCOMBANK написав:
  uaprofi написав:TASCOMBANK,
подскажите а заработает ли направление онлайн обмена EUR/USD ?
и планируеться ли: он-лайн обмен добавить CHF и GBP?

планируется ли добавить возможность скачивание выписок по картам/депозитам в формате pdf или doc? (как эта было возможно в предыдущей версии ИБ)


Как только будет новый функционал, TAS2U вас об этом оповестит. Заранее предоставить вам эту информацию не можем.

Спасибо!!! меня всегда радуют точные ответы
А TAS2U уже умеет разговаривать?
Пушем пришлют
Faceless
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