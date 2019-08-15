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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2818281928202821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:02

TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу.
TAS2U, Андроид 6-й
14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день.
В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО!
Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту.
Slx
 
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З нами з: 23.07.18
Подякував: 37 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 2818281928202821
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