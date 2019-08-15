Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:02

TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й

14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день.

В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО!

Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?



И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.