TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й 14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день. В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО! Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?
И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.
Slx написав: И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.
кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером
Stringer написав:кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером
14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).
Stringer написав:кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером
14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).
14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались?
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Stringer написав:кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером
14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).
14 числа была покупка, во во время покупки сумма на карте блокируется банком, через 2-3 рабочих дня она списывается со счета, в день этого списания, после 21-00 будет начислен кешбек. спишется сегодня - завтра его увидите, спишется в понедельник - кешбек будет во вторник, понятно? приложение тас2ю и его состояние на этот процесс никак не влияют
Slx написав:TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й 14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день. В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО! Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?
И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.
Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована.
vollena71 написав:14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались?
Банк Восток тоже вроде сразу 1% начисляет по Власному Рахунку. Правда там их снять можно 4 раза в год, но показывает сразу. Да и леди из колл-центра сказала, что это может занять "... а то и до 2-х дней, например" и "кешбек за карту - максимум через неделю" - я просто отталкиваюсь от их собственной службы поддержки. Спасибо, vollena71 и Stringer, что просветили.