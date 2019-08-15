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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2818281928202821

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:02

TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й
14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день.
В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО!
Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?

И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:25

  Slx написав:
И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.
кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:29

  Stringer написав:кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером

14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).
Slx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:49

  Slx написав:
  Stringer написав:кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером

14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).

14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались?
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:53

  Slx написав:
  Stringer написав:кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером

14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).
:mrgreen:
14 числа была покупка, во во время покупки сумма на карте блокируется банком, через 2-3 рабочих дня она списывается со счета, в день этого списания, после 21-00 будет начислен кешбек. спишется сегодня - завтра его увидите, спишется в понедельник - кешбек будет во вторник, понятно?
приложение тас2ю и его состояние на этот процесс никак не влияют
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Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:02

  Slx написав:TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й
14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день.
В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО!
Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?

И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.


Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:16

  vollena71 написав:14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались?

Банк Восток тоже вроде сразу 1% начисляет по Власному Рахунку. Правда там их снять можно 4 раза в год, но показывает сразу.
Да и леди из колл-центра сказала, что это может занять "... а то и до 2-х дней, например" и "кешбек за карту - максимум через неделю" - я просто отталкиваюсь от их собственной службы поддержки.
Спасибо, vollena71 и Stringer, что просветили.
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