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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2818281928202821 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 178 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 38 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 178 Додано: П'ят 16 сер, 2019 13:02 TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й

14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день.

В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО!

Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?



И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу. Slx Повідомлень: 102 З нами з: 23.07.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:25 Slx написав:

И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу. И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу. кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9697 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:29 Stringer написав: кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером

14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль). 14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль). Slx Повідомлень: 102 З нами з: 23.07.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:49 Slx написав: Stringer написав: кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером

14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль). 14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).

14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались? 14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались? 6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/. vollena71

Повідомлень: 2099 З нами з: 18.09.13 Подякував: 427 раз. Подякували: 402 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 14:53 Slx написав: Stringer написав: кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером кешбек начисляется после 21-00, в день списания покупки, тоесть в лучшем случае будет сегодня поздно вечером

14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль). 14-го Числа, а не часа. То есть в лучшем случае 14-го и должно было быть, до 3-х дней максимум. И что-то у меня подозрение, что виноват в этом факт, что оплата произошла когда приложени Тас2Ю было заблокировано (ошибка пароля - оплатил - вечером восстановил пароль).

14 числа была покупка, во во время покупки сумма на карте блокируется банком, через 2-3 рабочих дня она списывается со счета, в день этого списания, после 21-00 будет начислен кешбек. спишется сегодня - завтра его увидите, спишется в понедельник - кешбек будет во вторник, понятно?

приложение тас2ю и его состояние на этот процесс никак не влияют 14 числа была покупка, во во время покупки сумма на карте блокируется банком, через 2-3 рабочих дня она списывается со счета, в день этого списания, после 21-00 будет начислен кешбек. спишется сегодня - завтра его увидите, спишется в понедельник - кешбек будет во вторник, понятно?приложение тас2ю и его состояние на этот процесс никак не влияют F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 9697 З нами з: 23.01.13 Подякував: 275 раз. Подякували: 1369 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:02 Slx написав: TASCOMBANK Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й

14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день.

В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО!

Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?



И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу. Пожалуйста, передайте заявку тех.отделу. TAS2U, Андроид 6-й14-го августа несколько раз неправильно (якобы!) ввел пароль, после чего заблокировалась учетка. Позвонив на горячку сказали просто нажать на "?" и поменять на новый,введя данные карты. Сделал в тот же день.В итоге каждое утро (уже 2й раз) то ли из-за того, что приложение оставалось в памяти телефона, то ли из-за той первой блокировки, я запускаю ТАС2Ю, оно что-то там думает, я нажимаю выйти и ввожу заново ОДИН РАЗ пароль (может и неправильно) - ЗАБЛОКИРОВАНО!Уже 3-й раз за 3 дня буду заново сбрасывать и вводить карту. Почему до 1 попытки лимит опускается в первые дни сразу после сброса пароля?И еще, по поводу кешбека - полный Ноль, хотя операция была 14-го числа + 8.08 открыл карту себе от друга. Перед использованием карты на полную я бы хотел знать, что она будет возвращать услугу за услугу.



Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована. Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2669 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:16 vollena71 написав: 14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались? 14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались?

Банк Восток тоже вроде сразу 1% начисляет по Власному Рахунку. Правда там их снять можно 4 раза в год, но показывает сразу.

Да и леди из колл-центра сказала, что это может занять "... а то и до 2-х дней, например" и "кешбек за карту - максимум через неделю" - я просто отталкиваюсь от их собственной службы поддержки .

Спасибо, vollena71 и Stringer, что просветили. Банк Восток тоже вроде сразу 1% начисляет по Власному Рахунку.Да и леди из колл-центра сказала, что это может занять "... а то и до 2-х дней, например" и "кешбек за карту - максимум через неделю" -Спасибо, vollena71 и Stringer, что просветили. Slx Повідомлень: 102 З нами з: 23.07.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2818281928202821 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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