Додано: П'ят 16 сер, 2019 15:16

vollena71 написав: 14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались? 14-го Числа операция покупки, в лучшем случае 16-го числа проведение по счету, а то и 19ым числом. Вы кроме привата и моно в других банках не обслуживались?

Правда там их снять можно 4 раза в год, но показывает сразу.

я просто отталкиваюсь от их собственной службы поддержки

Банк Восток тоже вроде сразу 1% начисляет по Власному Рахунку.Да и леди из колл-центра сказала, что это может занять "... а то и до 2-х дней, например" и "кешбек за карту - максимум через неделю" -Спасибо, vollena71 и Stringer, что просветили.