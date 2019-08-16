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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2819282028212822

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:05

  Maksi2 написав:Почему так, почему не сразу, ведь операция уже прошла

Пройдёт она фактически только после списания по счёту, которого может и не быть. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:28

  Vorlon написав:А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.

А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?

Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 00:44

  Slx написав:
  Vorlon написав:А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.

А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?



Ну вот мир очистился от ещё одного недалёкого оленя!!! Поздравляю, товарищ!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 01:01

WachtAmRhein

поздравлять ещё возможно рано
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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  #<1 ... 2819282028212822
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