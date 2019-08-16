Пройдёт она фактически только после списания по счёту, которого может и не быть. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:05
Додано: Суб 17 сер, 2019 00:28
А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?
Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua
Додано: Суб 17 сер, 2019 00:44
Ну вот мир очистился от ещё одного недалёкого оленя!!! Поздравляю, товарищ!!!
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:01
WachtAmRhein
поздравлять ещё возможно рано
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 01:18
Slx, возможно стоит попробовать ещё раз всё перечитать, что Вам ответили.
Кстати очень грамотно и главное доступно ответили.
от себя добавлю что иногда сумма в блоке за покупку может висеть до 30 дней
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
|