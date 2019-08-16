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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2819282028212822 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 178 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 38 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 178 Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:05 Maksi2 написав: Почему так, почему не сразу, ведь операция уже прошла Почему так, почему не сразу, ведь операция уже прошла

Пройдёт она фактически только после списания по счёту, которого может и не быть. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того. Пройдёт она фактически только после списания по счёту, которого может и не быть. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того. Vorlon Повідомлень: 7114 З нами з: 14.06.13 Подякував: 361 раз. Подякували: 712 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 00:28 Vorlon написав: А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.

А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?



Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua Slx Повідомлень: 104 З нами з: 23.07.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 00:44 Slx написав: Vorlon написав: А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.

А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?



А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?



Ну вот мир очистился от ещё одного недалёкого оленя!!! Поздравляю, товарищ!!! Ну вот мир очистился от ещё одного недалёкого оленя!!! Поздравляю, товарищ!!! WachtAmRhein Повідомлень: 8689 З нами з: 16.11.11 Подякував: 655 раз. Подякували: 1289 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 01:01 WachtAmRhein



поздравлять ещё возможно рано ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2916 З нами з: 21.04.11 Подякував: 459 раз. Подякували: 292 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 01:18 Slx написав: Vorlon написав: А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.

А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?



Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua



Slx, возможно стоит попробовать ещё раз всё перечитать, что Вам ответили.

Кстати очень грамотно и главное доступно ответили.

от себя добавлю что иногда сумма в блоке за покупку может висеть до 30 дней , возможно стоит попробовать ещё раз всё перечитать, что Вам ответили.Кстати очень грамотно и главное доступно ответили.от себя добавлю что иногда сумма в блоке за покупку может висеть до 30 дней ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2916 З нами з: 21.04.11 Подякував: 459 раз. Подякували: 292 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата #<1 ... 2819282028212822 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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