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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2019 23:05
Maksi2 написав:
Почему так, почему не сразу, ведь операция уже прошла
Пройдёт она фактически только после списания по счёту, которого может и не быть. А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.
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Vorlon
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Додано: Суб 17 сер, 2019 00:28
Vorlon написав:
А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.
А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?
Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua
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Slx
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Додано: Суб 17 сер, 2019 00:44
Slx написав: Vorlon написав:
А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.
А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?
Ну вот мир очистился от ещё одного недалёкого оленя!!! Поздравляю, товарищ!!!
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WachtAmRhein
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Додано: Суб 17 сер, 2019 01:01
WachtAmRhein
поздравлять ещё возможно рано
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Суб 17 сер, 2019 01:18
Slx
Slx написав: Vorlon написав:
А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.
А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?
Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua
, возможно стоит попробовать ещё раз всё перечитать, что Вам ответили.
Кстати очень грамотно и главное доступно ответили.
от себя добавлю что иногда сумма в блоке за покупку может висеть до 30 дней
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Суб 17 сер, 2019 08:17
Slx написав: Vorlon написав:
А если некоторые банки проводят вам начисления кэшбека авансом (чтобы не путать недалёких оленей), то это их добрая воля, не более того.
А теперь скажите на каком курсе специальности финансы или году среднестатистической жизни учат данной тонкости, после которого человек становится недалеким оленем если не знает этого?
Вот про "от 1 часа до 3х дней" все знают, а про "минимум 2" - нет, может у вас скрытые наклонности к рогатым? И не нужно говорить про студентов-банкиров (хотя и их, не уверен, что учат об этой практике) ибо форум finance.ua
Ни на каком.
Если не хотите читать, задавайте вопросы-получайте ответы.
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guntherhouse777
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Додано: Суб 17 сер, 2019 09:16
Добрый день. В этом месяце дату погашения по Б5 сместили на 27.08. То есть 27го после праздников ещё можно сделать погашение? Или лучше сделать до Дня Независимости?
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_PORT_UA
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Додано: Суб 17 сер, 2019 10:02
_PORT_UA написав:
Добрый день. В этом месяце дату погашения по Б5 сместили на 27.08. То есть 27го после праздников ещё можно сделать погашение? Или лучше сделать до Дня Независимости?
Можно 27-го,но только если правильно
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Flamingo
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Додано: Суб 17 сер, 2019 10:08
Flamingo написав: _PORT_UA написав:
Добрый день. В этом месяце дату погашения по Б5 сместили на 27.08. То есть 27го после праздников ещё можно сделать погашение? Или лучше сделать до Дня Независимости?
Можно 27-го,но только если правильно
Пимпой Погасить, СЭП, ПТКС или касса.
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guntherhouse777
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