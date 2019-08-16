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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2820282128222823

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:19

Re: ТАСКОМБАНК

кто может дать ссылку на акцию ко дню независимости?
а то чет на сайте не вижу ее
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:20

  guntherhouse777 написав:
  Flamingo написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. В этом месяце дату погашения по Б5 сместили на 27.08. То есть 27го после праздников ещё можно сделать погашение? Или лучше сделать до Дня Независимости?

Можно 27-го,но только если правильно

Пимпой Погасить, СЭП, ПТКС или касса.

И еще с "Ощадного"...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:22

  mephala написав:кто может дать ссылку на акцию ко дню независимости?
а то чет на сайте не вижу ее

https://tascombank.ua/24/
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:28

  Maksi2 написав:
  mephala написав:кто может дать ссылку на акцию ко дню независимости?
а то чет на сайте не вижу ее

https://tascombank.ua/24/

у алки удобно карты добавлять в гуглпэй. а эти даже кнопку поленились сделать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:29

  Maksi2 написав:
  mephala написав:кто может дать ссылку на акцию ко дню независимости?
а то чет на сайте не вижу ее

https://tascombank.ua/24/

и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:34

  clientage написав:
  Maksi2 написав:
  mephala написав:кто может дать ссылку на акцию ко дню независимости?
а то чет на сайте не вижу ее

https://tascombank.ua/24/

и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент :)

да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5
мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают?
и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 12:55

  mephala написав:
  clientage написав:
  Maksi2 написав:https://tascombank.ua/24/

и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент :)

да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5
мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают?
и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.

С ощадника и пополняйте
А точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нужен
Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:25

  clientage написав:С ощадника и пополняйте
А точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нужен
Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда


там в правилах всё чётко
1. максимум 250 грн.
2. діючий клієнт АТ «ТАСКОМБАНК»:протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.3 Правил,здійснити розрахунок карткою «Велика П’ятірка»або «#PudraСard»кредитними або власними коштами за допомогоюелектронних гаманців Apple Wallet або Google Pay черезпос терміналу кафе та ресторанах ( КодиМСС: 5811-5814)
З.Ы.
тася это не алла ша--ва
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 13:27

  clientage написав:Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда :wink:

Был уже, за свои и чужие - главное через телефон, а не самой картой.
Slx
 
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