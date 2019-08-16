и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент
да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5 мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают? и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.
и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент
да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5 мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают? и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.
С ощадника и пополняйте А точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нужен Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда
clientage написав:С ощадника и пополняйте А точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нужен Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда
там в правилах всё чётко 1. максимум 250 грн. 2. діючий клієнт АТ «ТАСКОМБАНК»:протягом Періоду Акції, згідно з п. 1.3 Правил,здійснити розрахунок карткою «Велика П’ятірка»або «#PudraСard»кредитними або власними коштами за допомогоюелектронних гаманців Apple Wallet або Google Pay черезпос терміналу кафе та ресторанах ( КодиМСС: 5811-5814) З.Ы. тася это не алла ша--ва
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642