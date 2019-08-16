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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2821282228232824

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 14:09

  clientage написав:
  uaprofi написав:тася это не алла ша--ва

та они обе с одного поля ягоды :)

да не обращайте внимание - то у него личное :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:22

  mephala написав:да не обращайте внимание - то у него личное

я просто за справедливость
за то чтобы бани не утаивали существенные условия сделки
и такого злоупотребления этим как у Аллы - не припоминаю
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:25

  uaprofi написав:
  mephala написав:да не обращайте внимание - то у него личное

я просто за справедливость

ну да ну да :lol:
если вы за справедливость - составте табличку.
слава алка и справа таська.
и посмотрим кто больше из них махлюет.
а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень.
mephala
 
Повідомлень: 5271
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:35

и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент :)[/quote]
да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5
мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают?
и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.[/quote]
С ощадника и пополняйте
А точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нужен
Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда :wink:[/quote]

Добрый день.
Кешбек будет начислен, если оплата пройдет как за счет собственных, так и за счет кредитных средств.
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49

  mephala написав:ну да ну да :lol:
если вы за справедливость - составте табличку.
слава алка и справа таська.
и посмотрим кто больше из них махлюет.
а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень.


зачем Вы на всех ветках где я только вскользь и случайно упоминаю Аллу начинаете рассказывать, что она не такая - что она хорошая?
я Вам там всё несколько раз растолковал по тарифам (следовательно я их читал) - и сделал вывод - что тем продуктом пользоваться нельзя. Что там документы специально составленны так чтобы запутать клиента. Сейчас буду ждать какой ответ по этому поводу будет от НБУ.
З.Ы.
и как только мне на ту карту капнет 200 грн. по акции - я тут же ту карту нафих закрою - так как сотрудничество невозможно с организациями типа Аллы где всё начинается с откровенного обмана
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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