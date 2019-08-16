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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2821282228232824 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 178 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 38 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 178 Додано: Суб 17 сер, 2019 14:09 clientage написав: uaprofi написав: тася это не алла ша--ва тася это не алла ша--ва

та они обе с одного поля ягоды та они обе с одного поля ягоды

да не обращайте внимание - то у него личное да не обращайте внимание - то у него личное mephala Повідомлень: 5272 З нами з: 07.04.14 Подякував: 67 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 15:22 mephala написав: да не обращайте внимание - то у него личное да не обращайте внимание - то у него личное

я просто за справедливость

за то чтобы бани не утаивали существенные условия сделки

и такого злоупотребления этим как у Аллы - не припоминаю я просто за справедливостьза то чтобы бани не утаивали существенные условия сделкии такого злоупотребления этим как у Аллы - не припоминаю ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2925 З нами з: 21.04.11 Подякував: 460 раз. Подякували: 294 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 15:25 uaprofi написав: mephala написав: да не обращайте внимание - то у него личное да не обращайте внимание - то у него личное

я просто за справедливость я просто за справедливость

ну да ну да

если вы за справедливость - составте табличку.

слава алка и справа таська.

и посмотрим кто больше из них махлюет.

а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень. ну да ну даесли вы за справедливость - составте табличку.слава алка и справа таська.и посмотрим кто больше из них махлюет.а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень. mephala Повідомлень: 5272 З нами з: 07.04.14 Подякував: 67 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 15:35 [/quote]

да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5

мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают?

и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.[/quote]

С ощадника и пополняйте

А точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нужен

Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда [/quote]



Добрый день.

Кешбек будет начислен, если оплата пройдет как за счет собственных, так и за счет кредитных средств. и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент[/quote]да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают?и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.[/quote]С ощадника и пополняйтеА точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нуженЖдемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда[/quote]Добрый день.Кешбек будет начислен, если оплата пройдет как за счет собственных, так и за счет кредитных средств. TASCOMBANK

Представник банку Повідомлень: 2670 З нами з: 17.07.15 Подякував: 11 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49 mephala написав: ну да ну да

если вы за справедливость - составте табличку.

слава алка и справа таська.

и посмотрим кто больше из них махлюет.

а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень. ну да ну даесли вы за справедливость - составте табличку.слава алка и справа таська.и посмотрим кто больше из них махлюет.а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень.



зачем Вы на всех ветках где я только вскользь и случайно упоминаю Аллу начинаете рассказывать, что она не такая - что она хорошая?

я Вам там всё несколько раз растолковал по тарифам (следовательно я их читал) - и сделал вывод - что тем продуктом пользоваться нельзя. Что там документы специально составленны так чтобы запутать клиента. Сейчас буду ждать какой ответ по этому поводу будет от НБУ.

З.Ы.

и как только мне на ту карту капнет 200 грн. по акции - я тут же ту карту нафих закрою - так как сотрудничество невозможно с организациями типа Аллы где всё начинается с откровенного обмана зачем Вы на всех ветках где я только вскользь и случайно упоминаю Аллу начинаете рассказывать, что она не такая - что она хорошая?я Вам там всё несколько раз растолковал по тарифам (следовательно я их читал) - и сделал вывод - что тем продуктом пользоваться нельзя. Что там документы специально составленны так чтобы запутать клиента. Сейчас буду ждать какой ответ по этому поводу будет от НБУ.З.Ы.и как только мне на ту карту капнет 200 грн. по акции - я тут же ту карту нафих закрою - так как сотрудничество невозможно с организациями типа Аллы где всё начинается с откровенного обмана ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2925 З нами з: 21.04.11 Подякував: 460 раз. Подякували: 294 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 17 сер, 2019 17:12 uaprofi написав: mephala написав: ну да ну да

если вы за справедливость - составте табличку.

слава алка и справа таська.

и посмотрим кто больше из них махлюет.

а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень. ну да ну даесли вы за справедливость - составте табличку.слава алка и справа таська.и посмотрим кто больше из них махлюет.а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень.



зачем Вы на всех ветках где я только вскользь и случайно упоминаю Аллу начинаете рассказывать, что она не такая - что она хорошая?

я Вам там всё несколько раз растолковал по тарифам (следовательно я их читал) - и сделал вывод - что тем продуктом пользоваться нельзя. Что там документы специально составленны так чтобы запутать клиента. Сейчас буду ждать какой ответ по этому поводу будет от НБУ.

З.Ы.

и как только мне на ту карту капнет 200 грн. по акции - я тут же ту карту нафих закрою - так как сотрудничество невозможно с организациями типа Аллы где всё начинается с откровенного обмана зачем Вы на всех ветках где я только вскользь и случайно упоминаю Аллу начинаете рассказывать, что она не такая - что она хорошая?я Вам там всё несколько раз растолковал по тарифам (следовательно я их читал) - и сделал вывод - что тем продуктом пользоваться нельзя. Что там документы специально составленны так чтобы запутать клиента. Сейчас буду ждать какой ответ по этому поводу будет от НБУ.З.Ы.и как только мне на ту карту капнет 200 грн. по акции - я тут же ту карту нафих закрою - так как сотрудничество невозможно с организациями типа Аллы где всё начинается с откровенного обмана

да можете не оправдываться.

знаем мы знаем из-за чего у вас такая не любовь к алке



ЗЫ

такое себе "случайное" и "вскользь" упоминание

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4727756#p4727756



ЗЗЫ

если вы такой борцун за справедливость заодно спросите у НБУ на каких законных основаниях таська требует ДВА контактсных лица с их персональными данными а также ПЯТЬ дополнительных контактов. И заметьте - без этого таська отказывается оформлять кредитки

и заметьте копию анкеты вам на руки не дают после заполнения. она пропадает в недрах таса

да можете не оправдываться.знаем мы знаем из-за чего у вас такая не любовь к алкеЗЫтакое себе "случайное" и "вскользь" упоминаниеЗЗЫесли вы такой борцун за справедливость заодно спросите у НБУ на каких законных основаниях таська требует ДВА контактсных лица с их персональными данными а также ПЯТЬ дополнительных контактов. И заметьте - без этого таська отказывается оформлять кредиткии заметьте копию анкеты вам на руки не дают после заполнения. она пропадает в недрах таса mephala Повідомлень: 5272 З нами з: 07.04.14 Подякував: 67 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2821282228232824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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