да не обращайте внимание - то у него личное
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Додано: Суб 17 сер, 2019 14:09
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:22
я просто за справедливость
за то чтобы бани не утаивали существенные условия сделки
и такого злоупотребления этим как у Аллы - не припоминаю
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:25
ну да ну да
если вы за справедливость - составте табличку.
слава алка и справа таська.
и посмотрим кто больше из них махлюет.
а то что вы у алки не захотели читать тарифы так это не мухлеж - это ваша банальная лень.
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:35
и поооомните, шо и этот КБ24% мона вывести с бонусного(общий для Б5, Пудры и Платівки) в рамках 777грн/мес или 777 х3 в квартал, который заканчивается 30 сент [/quote]
да я вообще первый раз только буду пользоваться Б5
мне ж таська не дает кредитки. а тут кэшбэк вроде ж и на свои обещают?
и кстати как правильно пополнять Б5 в выходные что бы рассчитаться нею? у меня дебетка. из таськиного арсенала есть и ощадники и плативка.[/quote]
С ощадника и пополняйте
А точно за свои можно? В правилах-24 явно это не указано. А в Правилах КБ по Б5/Пудре явно указано, шо за кредитные повышенный %, а за свои 1%. А Тася та ещё фрукта, за ней глаз да глаз нужен
Ждемс хотя бы успокаивающий комент от ОфПереда [/quote]
Добрый день.
Кешбек будет начислен, если оплата пройдет как за счет собственных, так и за счет кредитных средств.
Додано: Суб 17 сер, 2019 15:49
зачем Вы на всех ветках где я только вскользь и случайно упоминаю Аллу начинаете рассказывать, что она не такая - что она хорошая?
я Вам там всё несколько раз растолковал по тарифам (следовательно я их читал) - и сделал вывод - что тем продуктом пользоваться нельзя. Что там документы специально составленны так чтобы запутать клиента. Сейчас буду ждать какой ответ по этому поводу будет от НБУ.
З.Ы.
и как только мне на ту карту капнет 200 грн. по акции - я тут же ту карту нафих закрою - так как сотрудничество невозможно с организациями типа Аллы где всё начинается с откровенного обмана
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 17:12
да можете не оправдываться.
знаем мы знаем из-за чего у вас такая не любовь к алке
ЗЫ
такое себе "случайное" и "вскользь" упоминание
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4727756#p4727756
ЗЗЫ
если вы такой борцун за справедливость заодно спросите у НБУ на каких законных основаниях таська требует ДВА контактсных лица с их персональными данными а также ПЯТЬ дополнительных контактов. И заметьте - без этого таська отказывается оформлять кредитки
и заметьте копию анкеты вам на руки не дают после заполнения. она пропадает в недрах таса
Додано: Суб 17 сер, 2019 18:30
у менеджеров в отделении ебыли таблички с ФИ?
З.Ы.
Ещё раз, возможно Вы не поняли в чём союственно проблема - я не говорю что все мягкие и пушистые котики - основное это то что например у Таси человек имеет возможность ознакомиться с тем как работает карта - например даже на сайте.
А у Аллы даже после изучение информации на сайте - человек не получит верной информации как и что будет работать на самом деле.
а вот небольшой пример:
у таси вот везде реклама например что есть кешбек(1%, 2%) - а иногда может быть и 24% (но про эти 24% никто особо не кричит)
А у Аллы всегда мелькает большое 20% - но в большинстве случаев дают только 0.5%, или по многим категориям совсем не дают.
ЗЫ.ЗЫ.
и ещё кстати, если что, то лично меня - последняя акция таси полностью разочаровала - что это за акции для смартфонов с NFS,? где что-то нормальное для всех остальных?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:05
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:22
mephala спасибо. ТАС уже дважды наяривал - зовет на б5.
Буду знать.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:23
mephala
Вы чувствуете разницу между:
писать до 20%, а давать на всё в основном 0,5% (после налогов будет 0,4025%)
и до 2%, а давать на всё в основном 1%
З.Ы.
и ещё раз после получение кредитки в Алабанке, у меня возникло острое желание закрыть все кредитки в том числе и тут.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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