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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 17 сер, 2019 19:32
uaprofi написав:mephala
Вы чувствуете разницу между:
писать до 20%
, а давать на всё в основном 0,5% (после налогов будет 0,4025%
)
и до 2%
, а давать на всё в основном 1%
З.Ы.
и ещё раз после получение кредитки в Алабанке
, у меня возникло острое желание закрыть все кредитки
в том числе и тут.
Алла реально в этом месяце давала на канцелярию 20% вроде.
Где неправда то?
А Тася за покупки на розетке кб надо выгрызать по Вике, и что? Или иногда вместо кб Тася запихивает покупку вам в минус по дебитному счету, и что?
С такими настроем вам вообще не стоит связываться с картами, слишком нервничаете. Оно того не стоит.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:40
curiousobro написав:
Алла реально в этом месяце давала на канцелярию 20% вроде.
Где неправда то?
А Тася за покупки на розетке кб надо выгрызать по Вике, и что? Или иногда вместо кб Тася запихивает покупку вам в минус по дебитному счету, и что?
С такими настроем вам вообще не стоит связываться с картами, слишком нервничаете. Оно того не стоит.
Не канцелярией единой как говорится...
А насчет таса, так человек имеет ввиду что так не должно быть, и мы с ним заснашаем тас и прочих альфа негодяев, когда 1 января 2020 года, появится сервис приема жалоб от клиентов банков в НБУ, с целью привлечения нарушителей к ответственности.
Первая моя жалоба в НБУ реально будет 1 января, я пожалуюсь на то что тас не дает чеки на оплату коммуналки, таким образом я немогу доказать коммунальщикам что оплачивал их услуги. Чтото мне подсказывает что с этим уже можно идти в суд.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Суб 17 сер, 2019 19:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 19:41
uaprofi написав:mephala
Вы чувствуете разницу между:
писать до 20%
, а давать на всё в основном 0,5% (после налогов будет 0,4025%
)
и до 2%
, а давать на всё в основном 1%
З.Ы.
и ещё раз после получение кредитки в Алабанке
, у меня возникло острое желание закрыть все кредитки
в том числе и тут.
Зря.
Знаю людей, у которых по 300-500к КЛ. И им мало.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:27
uaprofi написав:mephala
Вы чувствуете разницу между:
писать до 20%
, а давать на всё в основном 0,5% (после налогов будет 0,4025%
)
и до 2%
, а давать на всё в основном 1%
З.Ы.
и ещё раз после получение кредитки в Алабанке
, у меня возникло острое желание закрыть все кредитки
в том числе и тут.
это капец. а если в фокстроте или эльдорадо пишут про скидки до 70% вы рассчитываете получить почти на весь ассортимент такую скидку? я просто в шоке.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 20:47
uaprofi написав:после получение кредитки в Алабанке
, у меня возникло острое желание закрыть все кредитки
в том числе и тут.
Так закройте, в чём проблема ?
Всем легче станет
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Додано: Суб 17 сер, 2019 22:45
mephala написав:
это капец. а если в фокстроте или эльдорадо пишут про скидки до 70% вы рассчитываете получить почти на весь ассортимент такую скидку? я просто в шоке.
т.е. постепенно даже Вы приходите к выводу - что если в рекламе Аллы что-то озвучивается - то скорей всего всё может быть совсем не так как кажется на первый взляд, а совершенно подругому?
Верно?
но самое главное Вы скорей всего считаете, что это нормально?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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Додано: Суб 17 сер, 2019 22:55
uaprofi написав: mephala написав:
это капец. а если в фокстроте или эльдорадо пишут про скидки до 70% вы рассчитываете получить почти на весь ассортимент такую скидку? я просто в шоке.
т.е. постепенно даже Вы приходите к выводу - что если в рекламе Аллы что-то озвучивается - то скорей всего всё может быть совсем не так как кажется на первый взляд, а совершенно подругому?
Верно?
но самое главное Вы скорей всего считаете, что это нормально?
вы вообще читаете что вам пишут?
я вам привел наглядный пример с сетями электроники - вы как там воспринимаете подобные акции до 70%?
если у аллы написано что кэшбэк до 20% по вашему она на все должна дать 20%?
вы математику учили в школе?
Востаннє редагувалось mephala
в Суб 17 сер, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 23:03
mephala написав:
вы вообще читаете что вам пишут?
я вам привел наглядный пример с сетями электроники - вы как там воспринимаете подобные акции до 70%?
если у аллы написано что кэшбэк до 20% по вашему она на все должна дать 20% ?
я их не воспринимаю. если мне нужен допустим пылесос или телефон смотрю на сайтах кто этим занимается - еду туда и покупаю за нал. за нал всегда выходит дешевле. Хорошее место по технике караваевые дачи - всё дешевле чем сетях и нет подвоха и никто не навязывает страховки и сервисы.
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Суб 17 сер, 2019 23:05
uaprofi
я ему про коня он мне про корову.
ну так едьте туда где нет кэшбэка и не морочьте другим голову.
а мы пока будем изюм кушать.
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Додано: Суб 17 сер, 2019 23:21
mephala написав:
а мы пока будем изюм кушать.
только делайте правильный выбор карты, так как изюм это продукты, то:
Ваша любимая алла - 0,4025% кешбека
тася -2 % (Б5)
тася 1% - (плативка, или Б5 за свои)
поляки или газмяс - через ревордс 0,8%
ко-ко - 0,805%
сима - 5%
сима по голде - 3%
даже Восток - 1%
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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