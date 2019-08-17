Доброе утро. Пускай кто проверет алгоритм на то, не нужно ли обязательно успешно залогиниться паролем сразу после ввода нового.
А то 4-й раз то же самое было. Пока не сбросил пароль, добавив карту, потом сразу вышел и опять залогинился новым - после этого на след. утро проблем не было при логине.
uaprofi Почитайте условия кредиток Идеи Банка с их "до 10% кешбека". Только сядьте сначала.
Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала.
И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом.