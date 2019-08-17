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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2823282428252826 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 178 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 38 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 178 Додано: Нед 18 сер, 2019 03:49 TASCOMBANK написав: Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована. Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована.

Доброе утро. Пускай кто проверет алгоритм на то, не нужно ли обязательно успешно залогиниться паролем сразу после ввода нового.

А то 4-й раз то же самое было. Пока не сбросил пароль, добавив карту, потом сразу вышел и опять залогинился новым - после этого на след. утро проблем не было при логине.

uaprofi Почитайте условия кредиток Идеи Банка с их "до 10% кешбека". Только сядьте сначала.

mephala написав: на каких законных основаниях таська требует ДВА контактных лица с их персональными данными а также ПЯТЬ дополнительных контактов. И заметьте - без этого таська отказывается оформлять кредитки на каких законных основаниях таська требует ДВА контактных лица с их персональными данными а также ПЯТЬ дополнительных контактов. И заметьте - без этого таська отказывается оформлять кредитки

Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала.

И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом. Доброе утро. Пускай кто проверет алгоритм на то, не нужно ли обязательно успешно залогиниться паролем сразу после ввода нового.А то 4-й раз то же самое было. Пока не сбросил пароль, добавив карту, потом сразу вышел и опять залогинился новым - после этого на след. утро проблем не было при логине.Почитайте условия кредиток Идеи Банка с их "до 10% кешбека".Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала.И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом. Slx Повідомлень: 107 З нами з: 23.07.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 07:51

альфа перестала обр.внимание? профи шо, по всем веткам пошелальфа перестала обр.внимание? v57 Повідомлень: 2232 З нами з: 14.03.10 Подякував: 84 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 08:49 Slx написав: Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала.

И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом. Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала.И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом.

не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.

ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.

так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах таса

да и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят. не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах тасада и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят. mephala Повідомлень: 5277 З нами з: 07.04.14 Подякував: 67 раз. Подякували: 653 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 09:47 Добрый день!

Интересует вопрос покупки валюты онлайн через tas2u.

Подскажите, пожалуйста, в каком пакете нужно открывать вал.карты, чтобы не было комиссии при покупке валюты и при ее снятии в кассе?

Спасибо. Клиент_ Повідомлень: 66 З нами з: 25.02.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 10:02 Клиент_ написав: Добрый день!

Интересует вопрос покупки валюты онлайн через tas2u.

Подскажите, пожалуйста, в каком пакете нужно открывать вал.карты, чтобы не было комиссии при покупке валюты и при ее снятии в кассе?

Спасибо. Добрый день!Интересует вопрос покупки валюты онлайн через tas2u.Подскажите, пожалуйста, в каком пакете нужно открывать вал.карты, чтобы не было комиссии при покупке валюты и при ее снятии в кассе?Спасибо. чтобы точно не было комиссии - надо открыть в соответствующих валютах карты "большая пятерка". Можна конечно ограничится и "пластинками", но у них комиссии то вводят то убирают. Для снятия валюты налом без комиссии с Б5 я бы рекомендовал открыть ещё и депозит ощадный в соответсвующей валюте. Пополнение ощадного с Б5 без комиса, снятие с него нала в кассе тоже чтобы точно не было комиссии - надо открыть в соответствующих валютах карты "большая пятерка". Можна конечно ограничится и "пластинками", но у них комиссии то вводят то убирают. Для снятия валюты налом без комиссии с Б5 я бы рекомендовал открыть ещё и депозит ощадный в соответсвующей валюте. Пополнение ощадного с Б5 без комиса, снятие с него нала в кассе тоже Flamingo

Повідомлень: 2689 З нами з: 20.03.15 Подякував: 44 раз. Подякували: 572 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2823282428252826 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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