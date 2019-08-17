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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 03:49

  TASCOMBANK написав:Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована.

Доброе утро. Пускай кто проверет алгоритм на то, не нужно ли обязательно успешно залогиниться паролем сразу после ввода нового.
А то 4-й раз то же самое было. Пока не сбросил пароль, добавив карту, потом сразу вышел и опять залогинился новым - после этого на след. утро проблем не было при логине.
uaprofi Почитайте условия кредиток Идеи Банка с их "до 10% кешбека". Только сядьте сначала.
  mephala написав:на каких законных основаниях таська требует ДВА контактных лица с их персональными данными а также ПЯТЬ дополнительных контактов. И заметьте - без этого таська отказывается оформлять кредитки :lol:

Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала.
И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом.
Slx
 
Повідомлень: 107
З нами з: 23.07.18
Подякував: 39 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 07:51

профи шо, по всем веткам пошел :)
альфа перестала обр.внимание?
v57
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 14.03.10
Подякував: 84 раз.
Подякували: 149 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 08:49

  Slx написав:Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала.
И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом.

не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.
ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.
так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах таса :idea:
да и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят.
mephala
 
Повідомлень: 5277
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Подякував: 67 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:47

Добрый день!
Интересует вопрос покупки валюты онлайн через tas2u.
Подскажите, пожалуйста, в каком пакете нужно открывать вал.карты, чтобы не было комиссии при покупке валюты и при ее снятии в кассе?
Спасибо.
Клиент_
 
Повідомлень: 67
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:02

  Клиент_ написав:Добрый день!
Интересует вопрос покупки валюты онлайн через tas2u.
Подскажите, пожалуйста, в каком пакете нужно открывать вал.карты, чтобы не было комиссии при покупке валюты и при ее снятии в кассе?
Спасибо.
чтобы точно не было комиссии - надо открыть в соответствующих валютах карты "большая пятерка". Можна конечно ограничится и "пластинками", но у них комиссии то вводят то убирают. Для снятия валюты налом без комиссии с Б5 я бы рекомендовал открыть ещё и депозит ощадный в соответсвующей валюте. Пополнение ощадного с Б5 без комиса, снятие с него нала в кассе тоже
Flamingo
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Повідомлень: 2691
З нами з: 20.03.15
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 11:14

Flamingo
Спасибо!
Клиент_
 
Повідомлень: 67
З нами з: 25.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 2823282428252826
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