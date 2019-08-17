TASCOMBANK написав:Добрый день, согласно алгоритма работы интернет-банкинга TAS2U, после того как ваш аккаунт переходит со статуса inactive в active у вас есть только одна попытка ввода пароля, и если вы введете пароль некорректно, то Ваша учётная запись будет снова заблокирована.
Доброе утро. Пускай кто проверет алгоритм на то, не нужно ли обязательно успешно залогиниться паролем сразу после ввода нового. А то 4-й раз то же самое было. Пока не сбросил пароль, добавив карту, потом сразу вышел и опять залогинился новым - после этого на след. утро проблем не было при логине. uaprofi Почитайте условия кредиток Идеи Банка с их "до 10% кешбека". Только сядьте сначала.
mephala написав:на каких законных основаниях таська требует ДВА контактных лица с их персональными данными а также ПЯТЬ дополнительных контактов. И заметьте - без этого таська отказывается оформлять кредитки
Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала. И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом.
Slx написав:Без пяти доп.контактов для маркетинга точно оформляют. Когда я спросил "не будут ли кошмарить рекламой двух знакомых", девушка ответила "нет" и про требование еще 5-ти не вспоминала. И еще, размер кредлима предлагается со страховкой! Внизу паспорта кредитования указывается, что фактический размер и условия зависят от... Так что до 30к без справки и страховки - фантастика, но целиком честная, страховка же указана в условиях договоре на сайте с тарифом.
не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву. ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона. так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах таса да и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят.
Добрый день! Интересует вопрос покупки валюты онлайн через tas2u. Подскажите, пожалуйста, в каком пакете нужно открывать вал.карты, чтобы не было комиссии при покупке валюты и при ее снятии в кассе? Спасибо.
Клиент_ написав:Добрый день! Интересует вопрос покупки валюты онлайн через tas2u. Подскажите, пожалуйста, в каком пакете нужно открывать вал.карты, чтобы не было комиссии при покупке валюты и при ее снятии в кассе? Спасибо.
чтобы точно не было комиссии - надо открыть в соответствующих валютах карты "большая пятерка". Можна конечно ограничится и "пластинками", но у них комиссии то вводят то убирают. Для снятия валюты налом без комиссии с Б5 я бы рекомендовал открыть ещё и депозит ощадный в соответсвующей валюте. Пополнение ощадного с Б5 без комиса, снятие с него нала в кассе тоже
uaprofi написав:mephala Вы чувствуете разницу между: писать до 20%, а давать на всё в основном 0,5% (после налогов будет 0,4025%) и до 2%, а давать на всё в основном 1%
З.Ы. и ещё раз после получение кредитки в Алабанке, у меня возникло острое желание закрыть все кредитки в том числе и тут.
Алла реально в этом месяце давала на канцелярию 20% вроде. Где неправда то? А Тася за покупки на розетке кб надо выгрызать по Вике, и что? Или иногда вместо кб Тася запихивает покупку вам в минус по дебитному счету, и что?
С такими настроем вам вообще не стоит связываться с картами, слишком нервничаете. Оно того не стоит.
Не давала, а все еще дает на канц 20%, а то что облагают налогом и в итоге выходит 16,3% , то этоне совсем вина Альфы. И 20% - это не разово, а на одну из категорий практически постоянно. Тарифы практически у всех банков описаны и спрятаны ТАК, что надо разбираться и постоянно искать нюансы. У всех банков есть косяки в работе и у Альфы и у ТАСа в том числе. uaprofi - вы же постоянно угрожаете закрыть кредитки, но почему-то не закрываете...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
mephala написав:это капец. а если в фокстроте или эльдорадо пишут про скидки до 70% вы рассчитываете получить почти на весь ассортимент такую скидку? я просто в шоке.
т.е. постепенно даже Вы приходите к выводу - что если в рекламе Аллы что-то озвучивается - то скорей всего всё может быть совсем не так как кажется на первый взляд, а совершенно подругому? Верно? но самое главное Вы скорей всего считаете, что это нормально?
Не в рекламе Альфы, а в рекламе каждого банка.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
v57 написав:профи шо, по всем веткам пошел альфа перестала обр.внимание?
Вы же понимаете это агенты влияния Аллы решили перевести тему с криками: "А смотри шо делает Тася!!!" И посути развели бардак в этой ветке где теперь обсуждают не 2% кэшбека по АЗС и продуктам от Таси, по лучшей кредитке на рынке от Таси, а все косяки Аллы и уже стараются перейти на другие банки. Но придёт понедельник - и всё встанет на свои места!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
v57 написав:профи шо, по всем веткам пошел альфа перестала обр.внимание?
Вы же понимаете это агенты влияния Аллы решили перевести тему с криками: "А смотри шо делает Тася!!!"
особенности ХИ-банкинХу присутствует в любом банке Неньки: пшеки, ПУМБа, Тася, Скунс, Алла, Валя, бегемот, бразерсы, ощАд, цыган.. Вы скажите на ветке Аллы, шо она хуже иДеи,и вас просветят про Идею.. ну и т.д. Только ХИ-клиент на то и ХИ-, шобы недочеты банки юзать в свою пользу, жуя плюшки, ну т.е. молча
ПС. Правда отсутствие нормальной Выписки в ТАС2Ю меня уже реально задолбало. Хотя я и веду свою ДомБух, но отсутсвие возможности провести сверку хотя бы раз в неделю, и оТслеживание кириллицы/латиницы меня уже задолбало