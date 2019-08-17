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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2824282528262827

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 14:47

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:...отсутствие нормальной Выписки в ТАС2Ю меня уже реально задолбало...
Ладно бы отправляли на электронную почту, звонком на "горячую" — и это не возможно, топать в отделение банка. И то в отделении бесплатная выписка до 10 числа за отчётный месяц.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 15:39

  MASolomko написав:топать в отделение банка.

иногда делаю выписки в одолении... примерно один и тот же диалог каждый раз:
- Вы же можете посмотреть выписку в Тас2ю, Вы им пользуетесь?
- Да, покажите как мне её скачать в pdf или любом другом формате?
часто бывает и продолжение:
- выписка 100 грн?
- окей, покажите где это в тарифах?
в особо тяжёлых случаев они распечатывают тарифы ...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41

  mephala написав:не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.
ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.
так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах таса :idea:
да и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят.

У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны- свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом".
Ferlakur
 
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  #<1 ... 2824282528262827
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