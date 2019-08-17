Ладно бы отправляли на электронную почту, звонком на "горячую" — и это не возможно, топать в отделение банка. И то в отделении бесплатная выписка до 10 числа за отчётный месяц.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 14:47
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Нед 18 сер, 2019 15:39
иногда делаю выписки в одолении... примерно один и тот же диалог каждый раз:
- Вы же можете посмотреть выписку в Тас2ю, Вы им пользуетесь?
- Да, покажите как мне её скачать в pdf или любом другом формате?
часто бывает и продолжение:
- выписка 100 грн?
- окей, покажите где это в тарифах?
в особо тяжёлых случаев они распечатывают тарифы ...
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41
У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны- свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом".
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