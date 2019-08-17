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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2824282528262827 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 178 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 30 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 21% 38 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 50 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 15% 26 Всього голосів : 178 Додано: Нед 18 сер, 2019 14:47 Re: ТАСКОМБАНК clientage написав: ...отсутствие нормальной Выписки в ТАС2Ю меня уже реально задолбало... ...отсутствие нормальной Выписки в ТАС2Ю меня уже реально задолбало... Ладно бы отправляли на электронную почту, звонком на "горячую" — и это не возможно, топать в отделение банка. И то в отделении бесплатная выписка до 10 числа за отчётный месяц. Ладно бы отправляли на электронную почту, звонком на "горячую" — и это не возможно, топать в отделение банка. И то в отделении бесплатная выписка до 10 числа за отчётный месяц. MASolomko

Повідомлень: 1163 З нами з: 08.03.18 Подякував: 35 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 15:39 MASolomko написав: топать в отделение банка. топать в отделение банка.

иногда делаю выписки в одолении... примерно один и тот же диалог каждый раз:

- Вы же можете посмотреть выписку в Тас2ю, Вы им пользуетесь?

- Да, покажите как мне её скачать в pdf или любом другом формате?

часто бывает и продолжение:

- выписка 100 грн?

- окей, покажите где это в тарифах?

в особо тяжёлых случаев они распечатывают тарифы ... иногда делаю выписки в одолении... примерно один и тот же диалог каждый раз:- Вы же можете посмотреть выписку в Тас2ю, Вы им пользуетесь?- Да, покажите как мне её скачать в pdf или любом другом формате?часто бывает и продолжение:- выписка 100 грн?- окей, покажите где это в тарифах?в особо тяжёлых случаев они распечатывают тарифы ... ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 ///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокартыhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642 uaprofi

Повідомлень: 2942 З нами з: 21.04.11 Подякував: 460 раз. Подякували: 294 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41 mephala написав: не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.

ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.

так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах таса

да и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят. не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах тасада и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят.

У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны- свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом". У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны- свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом". Ferlakur Повідомлень: 3121 З нами з: 14.10.08 Подякував: 183 раз. Подякували: 127 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2824282528262827 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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