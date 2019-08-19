mephala написав:

не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах тасада и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят.