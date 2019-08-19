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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 сер, 2019 14:47
clientage написав:
...отсутствие нормальной Выписки в ТАС2Ю меня уже реально задолбало...
Ладно бы отправляли на электронную почту, звонком на "горячую" — и это не возможно, топать в отделение банка. И то в отделении бесплатная выписка до 10 числа за отчётный месяц.
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MASolomko
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Додано: Нед 18 сер, 2019 15:39
MASolomko написав:
топать в отделение банка.
иногда делаю выписки в одолении... примерно один и тот же диалог каждый раз:
- Вы же можете посмотреть выписку в Тас2ю, Вы им пользуетесь?
- Да, покажите как мне её скачать в pdf или любом другом формате?
часто бывает и продолжение:
- выписка 100 грн?
- окей, покажите где это в тарифах?
в особо тяжёлых случаев они распечатывают тарифы ...
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Додано: Нед 18 сер, 2019 16:41
mephala написав:
не знаю как вам а у меня менеджер просто отказывалась принимать заяву.
ну и даже если у вас приняли только с двумя контактными лицами - сбор их персональных данных тоже вне закона.
так как у таса нет согласия на хранение и обработку данных этих лиц. у таса есть согласие на обработку только ваших персональных данных. вы не можете передавать данные тасу без согласия этих третьих лиц. так что тас не только сам нарушает закон а еще и клиента заставляет это делать. ну и естественно следов нарешуния вам никто на руки не выдаст - эта анкета умирает в недрах таса
да и вообще это бумажка абстрактная - там никто нигде не ставит подписей. ни банк ни клиент. типа если что - хрен его знает откуда бумажка. но тем не менее без нее вам кредитку хрен оформят.
У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны- свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом".
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Ferlakur
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Додано: Нед 18 сер, 2019 17:26
Ferlakur написав:
У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны - свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом".
После кидка от михи стало очевидно, что банкам нельзя давать настоящие контакты других людей.
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Bosstone
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:09
Bosstone написав: Ferlakur написав:
У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны - свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом".
После кидка от михи стало очевидно, что банкам нельзя давать настоящие контакты других людей.
А , что там кстати про миху слышно?
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Ratatui
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:25
Ratatui написав: Bosstone написав: Ferlakur написав:
У меня тоже не требовали 5 контактов, только двоих. Я им дал ФИО выдуманных персонажей, а телефоны - свои старые законсервированные, по которым "зараз видсутний звязок з абонентом".
После кидка от михи стало очевидно, что банкам нельзя давать настоящие контакты других людей.
А , что там кстати про миху слышно?
Та ничего нового. Занимается на пару с кагором мошенничеством и вымогательством.
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Bosstone
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Додано: Нед 18 сер, 2019 22:06
обратил внимание на то, что не все операции отображаются в выписке, часть операций пропала.
Есть ли у кого возможность проверить, отображение тас2ю совпадает с смс
заменил пропали некоторые операции 20 мая. возможно и остальные дни так же, но именно эта дата нужна была.
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anis
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Додано: Нед 18 сер, 2019 23:05
anis
у меня отображает нормально
но давно заметил что где-то во временной промежуток с 22:30 до 3 ночи
там часто "глючит" - может или дико тормозить, или не отображать, а иногда и показывать операции по два раза
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
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https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:21
uaprofi
Сейчас разбираюсь куда делись 15,02грн (не отображается куда делась разница).
Оказывается я попал на комиссию 15грн + 1.5% сделав перевод в 1 гривну для обнуления счета(для его закрытия), со своего счета открытого в Тасе на свой счет в Тасе, через tas2u (с карты Б5 на карту Б5).
Чудеса.
Разбираюсь.
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vpchelko
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:40
vpchelko
Если бы комиссия отображалась в интернет банкинге, вопрос бы не подымался. Разобрался бы самостоятельно и сделал вывод.
Перевод был оформлен, как p2p перевод. Вопрос закрыт.
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vpchelko
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