Походу надо было пополнить мобильный на 1 грн без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:50
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:55
Ну воно-то так і не так. Цифри зійшлись, але суть не зовсім. Вони послались на п.4.1.5 тарифів, а треба було на 4.3.1. А взагалі, тарифи краще читати до операції, а не після.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:14
klug
Я читал тарифы, предполагалось, что в "удобном" приложение tas2u, перевод между своими карточками (с новой Б5 на старую Б5), будет осуществятся не как P2P, а как перевод между своими счетами.
Я переживу это не приятность. Но приложением в будущем буду пользоваться с опаской.
Додано: Пон 19 сер, 2019 19:53
Нічого ви не читали. Я вам вже прямо пункт тарифів навів, а ви далі про "думав/не думав".
Актуальні
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:08
Re: ТАСКОМБАНК
Типа как в приват24 между виртуалками свои деньги кидать? Будем знать, но такую мелочь при наличии кред.лима на связь безопаснее, а вот без оного - можно экспериментировать не читая тарифов: либо откажет, либо пройдет. Лимиты, надеюсь хоть бесплатно менять в приложении.
Скажите, можно несколько раз в месяц снимать кешбек? Или ток 1 раз, так что снимать в последний рабочий день до 17-00? В документации про кешбек ограничений нет, но там и про спаление каждый квартал я инфы не видел.
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13
Re: ТАСКОМБАНК
Лимиты менять бесплатно
Снимать КБ сколько угодно, суммой от 1 грн
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:22
klug
А пес его знает, что тас2ю делает перевод между картами, а не между счетами?
И выглядит странным (не ожидается), то что тарифы в тас24 отличаются от тас2ю.
Не ну да, теперь глаз да глаз.
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:49
Стильно, модно, молодіжно. Це основна його фішка, але у рамках вашого питання це навіть не так важливо, бо у тарифах В5 явно окремо виписано тарифікацію по вашому типу операцій у ТАС2Ю.
До ознайомлення з тарифами дійсно не інтуїтивно, коли ж бачиш, що є окремі секції про ТАС24 і ТАС24, то висновок про те, що тарифи можуть відрізнятися, видається доволі очевидним.
З.І. не ясно, для чого вони досі наводять тарифи для ТАС24, якщо його вже давно поховали і відспівали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:05
Лень
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