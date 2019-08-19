RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2825282628272828

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:50

  vpchelko написав:Перевод был оформлен, как p2p перевод. Вопрос закрыт.

Походу надо было пополнить мобильный на 1 грн без комиссии.
Maksi2
 
Повідомлень: 121
З нами з: 18.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:53

Maksi2
Ну первый блин комом. С кем не бывает?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:55

  vpchelko написав:vpchelko

Если бы комиссия отображалась в интернет банкинге, вопрос бы не подымался. Разобрался бы самостоятельно и сделал вывод.

Перевод был оформлен, как p2p перевод. Вопрос закрыт.

Ну воно-то так і не так. Цифри зійшлись, але суть не зовсім. Вони послались на п.4.1.5 тарифів, а треба було на 4.3.1. А взагалі, тарифи краще читати до операції, а не після.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:14

klug

Я читал тарифы, предполагалось, что в "удобном" приложение tas2u, перевод между своими карточками (с новой Б5 на старую Б5), будет осуществятся не как P2P, а как перевод между своими счетами.

Я переживу это не приятность. Но приложением в будущем буду пользоваться с опаской.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 19:53

  vpchelko написав:klug

Я читал тарифы, предполагалось, что в "удобном" приложение tas2u, перевод между своими карточками (с новой Б5 на старую Б5), будет осуществятся не как P2P, а как перевод между своими счетами.

Я переживу это не приятность. Но приложением в будущем буду пользоваться с опаской.

Нічого ви не читали. Я вам вже прямо пункт тарифів навів, а ви далі про "думав/не думав".

Актуальні тарифи В5:
Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:08

Re: ТАСКОМБАНК

Типа как в приват24 между виртуалками свои деньги кидать? Будем знать, но такую мелочь при наличии кред.лима на связь безопаснее, а вот без оного - можно экспериментировать не читая тарифов: либо откажет, либо пройдет. Лимиты, надеюсь хоть бесплатно менять в приложении.

Скажите, можно несколько раз в месяц снимать кешбек? Или ток 1 раз, так что снимать в последний рабочий день до 17-00? В документации про кешбек ограничений нет, но там и про спаление каждый квартал я инфы не видел.
Slx
 
Повідомлень: 113
З нами з: 23.07.18
Подякував: 41 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13

Re: ТАСКОМБАНК

Лимиты менять бесплатно
Снимать КБ сколько угодно, суммой от 1 грн
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 538
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:22

klug
А пес его знает, что тас2ю делает перевод между картами, а не между счетами?
И выглядит странным (не ожидается), то что тарифы в тас24 отличаются от тас2ю.

Не ну да, теперь глаз да глаз.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 48
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:49

  vpchelko написав:klug
А пес его знает, что тас2ю делает перевод между картами, а не между счетами?

Стильно, модно, молодіжно. Це основна його фішка, але у рамках вашого питання це навіть не так важливо, бо у тарифах В5 явно окремо виписано тарифікацію по вашому типу операцій у ТАС2Ю.

  vpchelko написав:И выглядит странным (не ожидается), то что тарифы в тас24 отличаются от тас2ю.

До ознайомлення з тарифами дійсно не інтуїтивно, коли ж бачиш, що є окремі секції про ТАС24 і ТАС24, то висновок про те, що тарифи можуть відрізнятися, видається доволі очевидним.

З.І. не ясно, для чого вони досі наводять тарифи для ТАС24, якщо його вже давно поховали і відспівали.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:05

  klug написав:
  vpchelko написав:klug
А пес его знает, что тас2ю делает перевод между картами, а не между счетами?

Стильно, модно, молодіжно. Це основна його фішка, але у рамках вашого питання це навіть не так важливо, бо у тарифах В5 явно окремо виписано тарифікацію по вашому типу операцій у ТАС2Ю.

  vpchelko написав:И выглядит странным (не ожидается), то что тарифы в тас24 отличаются от тас2ю.

До ознайомлення з тарифами дійсно не інтуїтивно, коли ж бачиш, що є окремі секції про ТАС24 і ТАС24, то висновок про те, що тарифи можуть відрізнятися, видається доволі очевидним.

З.І. не ясно, для чого вони досі наводять тарифи для ТАС24, якщо його вже давно поховали і відспівали.

Лень
curiousobro
 
Повідомлень: 2254
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2825282628272828
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, Ratatui і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.