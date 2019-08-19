Доброе утро, ограничений по количеству операций снятия кэшбэка по программе лояльности нет, только по сумме за месяц.
Списание невыплаченых бонусов п.18.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 07:21
Доброе утро, ограничений по количеству операций снятия кэшбэка по программе лояльности нет, только по сумме за месяц.
Списание невыплаченых бонусов п.18.
Додано: Вів 20 сер, 2019 07:52
Re: ТАСКОМБАНК
Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание.
Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
Додано: Вів 20 сер, 2019 08:03
Re: ТАСКОМБАНК
Можно. Зачисляется в течение нескольких минут.
Додано: Вів 20 сер, 2019 08:11
Да, до 22:00 можете вносить средства через ПТКС нашего банка, чтобы деньги зачислились в день отправки средства.
|