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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2826282728282829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:21

  Slx написав:
Скажите, можно несколько раз в месяц снимать кешбек? Или ток 1 раз, так что снимать в последний рабочий день до 17-00? В документации про кешбек ограничений нет, но там и про спаление каждый квартал я инфы не видел.


Доброе утро, ограничений по количеству операций снятия кэшбэка по программе лояльности нет, только по сумме за месяц.

Списание невыплаченых бонусов п.18. https://old.tascombank.ua/documents/ofi ... 010519.pdf
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 07:52

Re: ТАСКОМБАНК

Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание.
Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:03

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA написав:Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание.
Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
Можно. Зачисляется в течение нескольких минут.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:11

  _PORT_UA написав:Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание.
Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?


Да, до 22:00 можете вносить средства через ПТКС нашего банка, чтобы деньги зачислились в день отправки средства.
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