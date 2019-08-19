Slx написав: Скажите, можно несколько раз в месяц снимать кешбек? Или ток 1 раз, так что снимать в последний рабочий день до 17-00? В документации про кешбек ограничений нет, но там и про спаление каждый квартал я инфы не видел.
Доброе утро, ограничений по количеству операций снятия кэшбэка по программе лояльности нет, только по сумме за месяц.
Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание. Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
_PORT_UA написав:Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание. Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
_PORT_UA написав:Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание. Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
Да, до 22:00 можете вносить средства через ПТКС нашего банка, чтобы деньги зачислились в день отправки средств.
Востаннє редагувалось TASCOMBANK в Вів 20 сер, 2019 09:00, всього редагувалось 1 раз.
_PORT_UA написав:Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание. Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
Да, до 22:00 можете вносить средства через ПТКС нашего банка, чтобы деньги зачислились в день отправки средства.
Снова прошу хоть на одном из 3 терминалов в центральном офисе на Петлюры поставить приемник для пачки банкнот)
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_PORT_UA написав:Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание. Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
Да, до 22:00 можете вносить средства через ПТКС нашего банка, чтобы деньги зачислились в день отправки средства.
Снова прошу хоть на одном из 3 терминалов в центральном офисе на Петлюры поставить приемник для пачки банкнот)
Добрый день, вы подразумеваете возможность вносить более одной купюры за 1 раз?
_PORT_UA написав:Друзья не сочтите за глупым вопрос. А что в ПТКС можно напрямую пополнять Ощадные счёта,минуя заброс на карту? Реально только вчера обратил внимание. Если ла,то зачисление проходит день в день,если вносить средства до 18-00?
Да, до 22:00 можете вносить средства через ПТКС нашего банка, чтобы деньги зачислились в день отправки средства.
Снова прошу хоть на одном из 3 терминалов в центральном офисе на Петлюры поставить приемник для пачки банкнот)
Передали ваше пожелание в ответственное подразделение.