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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2827282828292830

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:22

TASCOMBANK
Через сайт бонусы удалось снять (на счет пока не поступили, правда, но сама операция завершилась без подобной ошибки).
Кстати, сумма на бонусном счете, если зайти с сайта, была чуточку больше, чем в мобильном приложении. 81,17 грн против 77,20 грн. Может в этом и есть причина возникновения ошибки, судя по ее тексту?
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:28

  Квінто написав:TASCOMBANK
Через сайт бонусы удалось снять (на счет пока не поступили, правда, но сама операция завершилась без подобной ошибки).
Кстати, сумма на бонусном счете, если зайти с сайта, была чуточку больше, чем в мобильном приложении. 81,17 грн против 77,20 грн. Может в этом и есть причина возникновения ошибки, судя по ее тексту?


Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:37

Re: ТАСКОМБАНК

  Aps написав:Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.

Последние поступления были 14 и 15 августа и разница между остатками 81,17-77,20 (3,97 грн) этим поступлениям не соответствовала. Поэтому такая версия не проходит.
Кстати, сейчас деньги на счет поступили, в десктопе остаток кешбека обнулен, а в мобильном те же 77,20 грн. Естественно, обновлял страницу.
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:47

  Квінто написав:
  Aps написав:Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.

Последние поступления были 14 и 15 августа и разница между остатками 81,17-77,20 (3,97 грн) этим поступлениям не соответствовала. Поэтому такая версия не проходит.
Кстати, сейчас деньги на счет поступили, в десктопе остаток кешбека обнулен, а в мобильном те же 77,20 грн. Естественно, обновлял страницу.


Ну у меня соответствует и после обновления сумма меняется.
Aps
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  #<1 ... 2827282828292830
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