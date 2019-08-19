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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:22
TASCOMBANK
Через сайт бонусы удалось снять (на счет пока не поступили, правда, но сама операция завершилась без подобной ошибки).
Кстати, сумма на бонусном счете, если зайти с сайта, была чуточку больше, чем в мобильном приложении. 81,17 грн против 77,20 грн. Может в этом и есть причина возникновения ошибки, судя по ее тексту?
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Квінто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:28
Квінто написав:TASCOMBANK
Через сайт бонусы удалось снять (на счет пока не поступили, правда, но сама операция завершилась без подобной ошибки).
Кстати, сумма на бонусном счете, если зайти с сайта, была чуточку больше, чем в мобильном приложении. 81,17 грн против 77,20 грн. Может в этом и есть причина возникновения ошибки, судя по ее тексту?
Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.
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Aps
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:37
Aps написав:
Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.
Последние поступления были 14 и 15 августа и разница между остатками 81,17-77,20 (3,97 грн) этим поступлениям не соответствовала. Поэтому такая версия не проходит.
Кстати, сейчас деньги на счет поступили, в десктопе остаток кешбека обнулен, а в мобильном те же 77,20 грн. Естественно, обновлял страницу.
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Квінто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:47
Квінто написав: Aps написав:
Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.
Последние поступления были 14 и 15 августа и разница между остатками 81,17-77,20 (3,97 грн) этим поступлениям не соответствовала. Поэтому такая версия не проходит.
Кстати, сейчас деньги на счет поступили, в десктопе остаток кешбека обнулен, а в мобильном те же 77,20 грн. Естественно, обновлял страницу.
Ну у меня соответствует и после обновления сумма меняется.
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Aps
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