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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:22
TASCOMBANK
Через сайт бонусы удалось снять (на счет пока не поступили, правда, но сама операция завершилась без подобной ошибки).
Кстати, сумма на бонусном счете, если зайти с сайта, была чуточку больше, чем в мобильном приложении. 81,17 грн против 77,20 грн. Может в этом и есть причина возникновения ошибки, судя по ее тексту?
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Квінто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:26
Там наконец то квитанции завезли
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:28
Квінто написав:TASCOMBANK
Через сайт бонусы удалось снять (на счет пока не поступили, правда, но сама операция завершилась без подобной ошибки).
Кстати, сумма на бонусном счете, если зайти с сайта, была чуточку больше, чем в мобильном приложении. 81,17 грн против 77,20 грн. Может в этом и есть причина возникновения ошибки, судя по ее тексту?
Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.
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Aps
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:37
Aps написав:
Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.
Последние поступления были 14 и 15 августа и разница между остатками 81,17-77,20 (3,97 грн) этим поступлениям не соответствовала. Поэтому такая версия не проходит.
Кстати, сейчас деньги на счет поступили, в десктопе остаток кешбека обнулен, а в мобильном те же 77,20 грн. Естественно, обновлял страницу.
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Квінто
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:47
Квінто написав: Aps написав:
Они отображают изначально суммы скорее всего без последних поступлений.
Делайте обновление страницы перед выводом.
Последние поступления были 14 и 15 августа и разница между остатками 81,17-77,20 (3,97 грн) этим поступлениям не соответствовала. Поэтому такая версия не проходит.
Кстати, сейчас деньги на счет поступили, в десктопе остаток кешбека обнулен, а в мобильном те же 77,20 грн. Естественно, обновлял страницу.
Ну у меня соответствует и после обновления сумма меняется.
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Aps
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:54
Квінто
Попробуйте сделать pull to refresh на странице с бонусами. Часто это помогает.
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customer1
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:46
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ykrkozak
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:48
Квінто В т2ю кешбек отображается с налогами, а выплачивается после вычета налогов, поэтому суммы разные.
Кто уже видел квитанции в pdf? Я их так и не нашел. Где они лежат?
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Maksi2
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:02
Maksi2 написав:Квінто
В т2ю кешбек отображается с налогами, а выплачивается после вычета налогов, поэтому суммы разные.
Кто уже видел квитанции в pdf? Я их так и не нашел. Где они лежат?
тап на операцию, внизу экрана кнопка Квитанция pdf. Но не для всех операций
квитанції по наступним платежам, проведеним через TAS2U: Р2Р, оплата послуг провайдерів, платежі по реквізитам, поповнення депозиту, часткове зняття з депозиту та погашення кредитного ліміту або споживчого кредиту
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:06
В додатку - Платежі - вибираєте платіж - внизу Квитанція в пдф. Можна навіть відправити на електронну адресу.
Але куди ж без ложки дьогтю. Оплачую комуналку через ГІОЦ. В Ощад24 формується квитанція, де вказано все - вода, електрика, опалення, тощо. В ТАС2Ю в квитанції лише загальна сума.
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ykrkozak
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