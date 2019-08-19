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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:07
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:14
Там картинка с новостью о вводе PDF квиташек.
Спасибо кстати передайте своих разрабам.
Осталась сделать нормальную выписку, сделать нормальные тарифы на СЕП - и ТАС24 можно забывать без сожалений
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:19
Сегодня истекли 3 депозита Стабильный. Продлили автоматом. Я планировал закрыть. Уверен что галочки продлить не было. Специально посмотрел по другим - нигде нет. Как расторгнуть?
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:39
поддерживаю,
кстати ещё добавлю, тот терминал (626880) что в подвале недавно жутко "жмакал" те купюры которые выплёвывал
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:00
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите лимиты п2п через приложение?
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