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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2828282928302831

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:07

  ykrkozak написав:Зображення


Извините, согласно нашей политики безопасности хостинг заблокирован, у вас есть возможность отправить это изображение и сложившуюся ситуацию на оф. электронный адрес.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:14

  TASCOMBANK написав:Извините, согласно нашей политики безопасности хостинг заблокирован, у вас есть возможность отправить это изображение и сложившуюся ситуацию на оф. электронный адрес.


Там картинка с новостью о вводе PDF квиташек.
Спасибо кстати передайте своих разрабам.

Осталась сделать нормальную выписку, сделать нормальные тарифы на СЕП - и ТАС24 можно забывать без сожалений :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:19

Сегодня истекли 3 депозита Стабильный. Продлили автоматом. Я планировал закрыть. Уверен что галочки продлить не было. Специально посмотрел по другим - нигде нет. Как расторгнуть?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:39

  Alex_ki написав:Снова прошу хоть на одном из 3 терминалов в центральном офисе на Петлюры поставить приемник для пачки банкнот)

поддерживаю,
кстати ещё добавлю, тот терминал (626880) что в подвале недавно жутко "жмакал" те купюры которые выплёвывал
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:00

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите лимиты п2п через приложение?
Яша
 
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