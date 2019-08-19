а комиссия?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:41
Під кожним депозитом (крім Ощадних) за яким передбачена можливість автопролонгації є перемикач "Автопролонгація депозиту" або ж написано "Автопролонгація депозиту: ні" під депозитами, для яких вона не передбачена. Коли ви говорите, що "галочки" не було, це значить, що ви самі відмінили пролонгація перемкнувши цей перемикач чи він взагалі не відображався?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:52
Передали ваше звернення до відповідальних підрозділів.
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:36
Идиотизм калл центра
Делали покупку пудрой в магазине одежды,кб не начислен.
Звоню в каллцентр узнать мсс.
Пудра допкой к моей Б5, всё распросили, жду, говорят:должна звонить та,на которую оформляли.
Звонит жена, всё распросили, ожидание, ответ: должен звонить тот на кого оформлена основная карта...что за бред?!
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:41
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