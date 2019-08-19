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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 178
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
21%
38
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 178
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:39

  demichh написав:За коммуналку уже квитанции есть?


а комиссия?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:41

  tano написав:Я планировал закрыть. Уверен что галочки продлить не было.

Під кожним депозитом (крім Ощадних) за яким передбачена можливість автопролонгації є перемикач "Автопролонгація депозиту" або ж написано "Автопролонгація депозиту: ні" під депозитами, для яких вона не передбачена. Коли ви говорите, що "галочки" не було, це значить, що ви самі відмінили пролонгація перемкнувши цей перемикач чи він взагалі не відображався?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:52

  klug написав:TASCOMBANK
Дякую за "квитанці" але для того, щоб вони були повноцінним документом не вистачає:
1) ПІБ та посади особи, яка малює ці стилізовану літеру V на зображенні печатки банку;
2) ЕЦП банку, накладеного на цей документ.
Згідно з ТАС2Ю навіть у підприємств є ІПН...



Передали ваше звернення до відповідальних підрозділів.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:36

Идиотизм калл центра

Делали покупку пудрой в магазине одежды,кб не начислен.
Звоню в каллцентр узнать мсс.
Пудра допкой к моей Б5, всё распросили, жду, говорят:должна звонить та,на которую оформляли.
Звонит жена, всё распросили, ожидание, ответ: должен звонить тот на кого оформлена основная карта...что за бред?!
mihasik
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:41

  v57 написав:
  demichh написав:За коммуналку уже квитанции есть?


а комиссия?

Что комиссия и с карт ТАС ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:16

Re: ТАСКОМБАНК

Форумчане, добрый день! :)

Сам пользуюсь Б5 давно, а вот тут знакомая надумала оформлять.
Кто подскажет, наливают ли сейчас кредитные лимиты ФОПам (предпринимателям) или лучше прикидываться работающим(-щей) неофициально?

Буду благодарен за ответы/советы. Можно в ЛС =)
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:57

  curiousobro написав:Осталась сделать нормальную выписку, сделать нормальные тарифы на СЕП - и ТАС24 можно забывать без сожалений :)

Можно еще сделать бесплатные переводы со своих карт на свои карты, например с Б5 на викенд и обратно.
Maksi2
 
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