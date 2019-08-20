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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:39
demichh написав:
За коммуналку уже квитанции есть?
а комиссия?
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v57
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:41
tano написав:
Я планировал закрыть. Уверен что галочки продлить не было.
Під кожним депозитом (крім Ощадних) за яким передбачена можливість автопролонгації є перемикач "Автопролонгація депозиту" або ж написано "Автопролонгація депозиту: ні" під депозитами, для яких вона не передбачена. Коли ви говорите, що "галочки" не було, це значить, що ви самі відмінили пролонгація перемкнувши цей перемикач чи він взагалі не відображався?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:52
klug написав:TASCOMBANK
Дякую за "квитанці" але для того, щоб вони були повноцінним документом не вистачає:
1) ПІБ та посади особи, яка малює ці стилізовану літеру V на зображенні печатки банку;
2) ЕЦП банку, накладеного на цей документ.
Згідно з ТАС2Ю навіть у підприємств є ІПН...
Передали ваше звернення до відповідальних підрозділів.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:36
Делали покупку пудрой в магазине одежды,кб не начислен.
Звоню в каллцентр узнать мсс.
Пудра допкой к моей Б5, всё распросили, жду, говорят:должна звонить та,на которую оформляли.
Звонит жена, всё распросили, ожидание, ответ: должен звонить тот на кого оформлена основная карта...что за бред?!
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Додано: Вів 20 сер, 2019 14:41
v57 написав: demichh написав:
За коммуналку уже квитанции есть?
а комиссия?
Что комиссия и с карт ТАС ?
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demichh
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:16
Форумчане, добрый день!
Сам пользуюсь Б5 давно, а вот тут знакомая надумала оформлять.
Кто подскажет, наливают ли сейчас кредитные лимиты ФОПам (предпринимателям) или лучше прикидываться работающим(-щей) неофициально?
Буду благодарен за ответы/советы. Можно в ЛС =)
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Додано: Вів 20 сер, 2019 15:57
curiousobro написав:
Осталась сделать нормальную выписку, сделать нормальные тарифы на СЕП - и ТАС24 можно забывать без сожалений
Можно еще сделать бесплатные
переводы со своих
карт на свои
карты, например с Б5 на викенд и обратно.
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Maksi2
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Додано: Вів 20 сер, 2019 18:10
Maksi2 написав: curiousobro написав:
Осталась сделать нормальную выписку, сделать нормальные тарифы на СЕП - и ТАС24 можно забывать без сожалений
Можно еще сделать бесплатные
переводы со своих
карт на свои
карты, например с Б5 на викенд и обратно.
Это особенность Б5
С вики и так за свои всё путём.
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curiousobro
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