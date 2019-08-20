а комиссия?
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Додано: Вів 20 сер, 2019 13:41
Під кожним депозитом (крім Ощадних) за яким передбачена можливість автопролонгації є перемикач "Автопролонгація депозиту" або ж написано "Автопролонгація депозиту: ні" під депозитами, для яких вона не передбачена. Коли ви говорите, що "галочки" не було, це значить, що ви самі відмінили пролонгація перемкнувши цей перемикач чи він взагалі не відображався?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:52
Передали ваше звернення до відповідальних підрозділів.
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:36
Идиотизм калл центра
Делали покупку пудрой в магазине одежды,кб не начислен.
Звоню в каллцентр узнать мсс.
Пудра допкой к моей Б5, всё распросили, жду, говорят:должна звонить та,на которую оформляли.
Звонит жена, всё распросили, ожидание, ответ: должен звонить тот на кого оформлена основная карта...что за бред?!
Додано: Вів 20 сер, 2019 14:41
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:16
Re: ТАСКОМБАНК
Форумчане, добрый день!
Сам пользуюсь Б5 давно, а вот тут знакомая надумала оформлять.
Кто подскажет, наливают ли сейчас кредитные лимиты ФОПам (предпринимателям) или лучше прикидываться работающим(-щей) неофициально?
Буду благодарен за ответы/советы. Можно в ЛС =)
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:57
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:10
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:33
А что в этом удивительного?
Додано: Вів 20 сер, 2019 19:47
Внимание! Не правильное начисление % по депозиту!
Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%.
Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг.
Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил).
Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку.
Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.
Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела.
ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.
Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм.
В Таскомбанке корпоративный хаос.
Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности.
Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы.
Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.
Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий.
Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются.
Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме.
Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018
Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018
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