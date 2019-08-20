Додано: Вів 20 сер, 2019 19:47

Закончился срок договоров по двум депозита с выплатой % в конце срока, совершенно случайно решил просчитать, не досчитали 3%.

Звонил в "Інформаційний центр" два раза, оба раза видят, что % насчитан не верно, но оформить заявку отказались, сославшись что нужно мне разбираться на месте в отделении, хотя я оформлял через интернет-банкинг.

Пришёл в отделение, тоже видят неправильное начисление по договору, но разводят руками и просто сделали распечатку выписки (хотя я и не просил).

Позвонил в "Інформаційний центр" с отделения, только после зарегистрировали заявку.

Заодно и в отделении зарегистрировал обращение.



Сегодня позвонили с Таскомбанка и зачитали ответ с технического отдела.

ответ в кратце таков: у них начислено всё верно по плавающей процентной ставке, а то что есть договор с мокрой печатью их неи..т и никакой силы не имеет.



Таскомбанк нарушает юридические депозитные договора, выплачивают проценты по заниженной произвольной ставке в нарушении всех юр.норм.

В Таскомбанке корпоративный хаос.

Заявки на нарушение договора передаются не в Юридический отдел, а передают техническим системным администраторам, которые и дают ответ и не несут никакой юридической силы и ответственности.

Начальник отделения по предъявлению договора с печатью, который сам и выдавал, видя нарушение договора вместо конкретной помощи начинает строить предположения и выдвигать различные гипотезы.

Таскомбанк отказывается в дальнейшем разбираться в сложившейся ситуации в юридической плоскости.



Кто хочет разместить в Таскомбанке депозит, хорошо подумайте, готовы ли вы к такому повороту событий.

Договора, скриншоты, имена, фамилии и номера заявок обращений имеются.

Вот конкретные номера договоров по которым произошли нарушения и выплатили проценты не в полном объёме.

Договор № ДВ-WEB/289824 от 6 ноября 2018

Договор № ДВ-WEB/290221 от 13 ноября 2018