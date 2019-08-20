klug написав:Згідно з ТАС2Ю навіть у підприємств є ІПН...
А что в этом удивительного? ИНН может быть и у физиков, и у юриков.
Що тут дивного? По-перше, ви дали посилання на "ІПН платника ПДВ", а не ІПН, як написано у ТАС2Ю. По-друге, у ТАС2Ю для юр. осіб це 8-ми значне поле, а не 12-ти значне, як за вашим посиланням. По-третє, воно якимось дивним чином повністю збігається з кодом ЄДРПОУ організації, на яку проводилася оплата.
klug написав:Згідно з ТАС2Ю навіть у підприємств є ІПН...
А что в этом удивительного? ИНН может быть и у физиков, и у юриков.
Що тут дивного? По-перше, ви дали посилання на "ІПН платника ПДВ", а не ІПН, як написано у ТАС2Ю. По-друге, у ТАС2Ю для юр. осіб це 8-ми значне поле, а не 12-ти значне, як за вашим посиланням. По-третє, воно якимось дивним чином повністю збігається з кодом ЄДРПОУ організації, на яку проводилася оплата.
Да я шучу. Просто, вы так сформулировали, что если читать вашу фразу буквально, то выглядит, будто вы удивляетесь наличию инн у юриков. Но из контекста предыдущих фраз, очевидно, что удивление вызывает предложение использовать его для межбанковского перевода вместо реквизита "код получателя", что естественно не возможно.