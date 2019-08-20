RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2830283128322833

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:12

  Bosstone написав:
  klug написав:Згідно з ТАС2Ю навіть у підприємств є ІПН...

А что в этом удивительного? ИНН может быть и у физиков, и у юриков.

Що тут дивного? По-перше, ви дали посилання на "ІПН платника ПДВ", а не ІПН, як написано у ТАС2Ю. По-друге, у ТАС2Ю для юр. осіб це 8-ми значне поле, а не 12-ти значне, як за вашим посиланням. По-третє, воно якимось дивним чином повністю збігається з кодом ЄДРПОУ організації, на яку проводилася оплата.

Зображення
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3454
З нами з: 18.08.14
Подякував: 178 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:16

chel_v_valenkah

Дают лимиты. Но только если правильно оформят.

2 недели проходил квест. Сначала дали Б5 как безработному, потом оформил 2ую Б5, как ФОПу с высоким официальным доходом.

Перед оформлением распечатайте налоговые декларации с квитанциями №2.
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 05.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 22:19

  vpchelko написав:chel_v_valenkah

Дают лимиты. Но только если правильно оформят.

2 недели проходил квест. Сначала дали Б5 как безработному, потом оформил 2ую Б5, как ФОПу с высоким официальным доходом.

Перед оформлением распечатайте налоговые декларации с квитанциями №2.


Мне не помогло :|
Олег1964
 
Повідомлень: 214
З нами з: 03.10.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 23:06

  klug написав:
  Bosstone написав:
  klug написав:Згідно з ТАС2Ю навіть у підприємств є ІПН...

А что в этом удивительного? ИНН может быть и у физиков, и у юриков.

Що тут дивного? По-перше, ви дали посилання на "ІПН платника ПДВ", а не ІПН, як написано у ТАС2Ю. По-друге, у ТАС2Ю для юр. осіб це 8-ми значне поле, а не 12-ти значне, як за вашим посиланням. По-третє, воно якимось дивним чином повністю збігається з кодом ЄДРПОУ організації, на яку проводилася оплата.

Да я шучу. Просто, вы так сформулировали, что если читать вашу фразу буквально, то выглядит, будто вы удивляетесь наличию инн у юриков. :)
Но из контекста предыдущих фраз, очевидно, что удивление вызывает предложение использовать его для межбанковского перевода вместо реквизита "код получателя", что естественно не возможно. :mrgreen:
Bosstone
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 21.04.10
Подякував: 589 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 01:20

закончилась карта. в ТАС2Ю светится перевыпущенная новая. снять деньги с ощадного счета нет возможности. то что карточный счет должен быть доступен без карты в банке похоже не знают. оценка 0
DmitryZP
 
Повідомлень: 3961
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2830283128322833
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.