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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 10:48

  Искатель написав:Хочу поделиться радостью.

Поздравляю! У меня на WC ровно 20 грн. сейчас - никто и не подумал поднять... :?
Vorlon
 
Повідомлень: 7132
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Подякував: 361 раз.
Подякували: 712 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:01

  Искатель написав:Хочу поделиться радостью.
Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.
Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.
Приятный сюрприз, а главное - вовремя!

А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).

К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
Лежит для онлайн-валютообмена.

Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь.
Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там.
EvgCapp
 
Повідомлень: 71
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:04

EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
Vorlon
 
Повідомлень: 7132
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:43

  Искатель написав:Хочу поделиться радостью.
Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.
Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.
Приятный сюрприз, а главное - вовремя!

А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).

К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
Лежит для онлайн-валютообмена.

Жене по Пудре подняли с 3000 до 6000. По Б5 осталось 3000.
Олег1964
 
Повідомлень: 217
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:47

Re: ТАСКОМБАНК

сегодня, Жене (пудра) с 20к до 26 + 6к , карта активно юзалась послед мес, по вике лимит на месте
Востаннє редагувалось Banki в Сер 21 сер, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
Повідомлень: 556
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:50

  Banki написав:сегодня, Жене с 20к до 26 + 6к , карта активно юзалась послед мес, по вике лимит на месте


Аналогично, Б5 на 6К подняли, Вика на месте.
Похоже сегодня день раздачи плюшек по Б5 :)

По Вике может быть застой, потому что продукт в закрывающейся стадии :( Обыдно
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:51

  Искатель написав:Хочу поделиться радостью.
Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.
Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.
Приятный сюрприз, а главное - вовремя!

А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).

К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
Лежит для онлайн-валютообмена.

Поздравляю. Если уж раз повысили - будет и дальше, причем чем дальше, тем быстрее повышают.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:52

Re: ТАСКОМБАНК

Как было на Б5 1000, так и осталось, как было на викенде 0, так и осталось... Тут 2 варианта, или тас думает что я зарабатываю 1000 в мес, имея кредлим в привате 50к, или тас просто видит, что у меня отличнейшая кредитная история за последние 10 лет и что им обломится поймать меня на просрочку платежа со штрафами и прочими пенями. Вот такой у них гадский скоринг.
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 11:53

TASCOMBANK,


7. Чи можу я достроково погасити кредит за Сервісом?
Так, в разі дострокового погашення розстрочки, з карткового рахунку стягується комісія в розмірі 2,9% за всі місяці, на які був активований сервіс.


это значит что если первоначально взять рассрочку на 24 месяца и потом досрочно погасить в первом месяце пользования - нужно будет заплатить 2.9% или 2,9%*24=69,6%?

можно ли брать рассрочку на 1 месяц?

если списание платежа для погашения рассрочки происходит с кредитных средств, то есть ли дополнительная комиссия за такое списание?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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