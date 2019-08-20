|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:48
Искатель написав:
Хочу поделиться радостью.
Поздравляю! У меня на WC ровно 20 грн. сейчас - никто и не подумал поднять...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7133
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:01
Искатель написав:
Хочу поделиться радостью.
Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.
Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.
Приятный сюрприз, а главное - вовремя!
А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).
К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
Лежит для онлайн-валютообмена.
Да возьмите в альфе кредитку, максимку, к примеру, и печальтесь.
Мне впаяли 110 тис. хоть даже и не просил, как-то по проще там.
-
EvgCapp
-
-
- Повідомлень: 71
- З нами з: 21.05.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:04
EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!
Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7133
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:43
Искатель написав:
Хочу поделиться радостью.
Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.
Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.
Приятный сюрприз, а главное - вовремя!
А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).
К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
Лежит для онлайн-валютообмена.
Жене по Пудре подняли с 3000 до 6000. По Б5 осталось 3000.
-
Олег1964
-
-
- Повідомлень: 217
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:47
сегодня, Жене (пудра) с 20к до 26 + 6к , карта активно юзалась послед мес, по вике лимит на месте
Востаннє редагувалось Banki
в Сер 21 сер, 2019 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Одна бджола мало меду наносить...
-
Banki
-
-
- Повідомлень: 556
- З нами з: 07.05.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:50
Banki написав:
сегодня, Жене с 20к до 26 + 6к , карта активно юзалась послед мес, по вике лимит на месте
Аналогично, Б5 на 6К подняли, Вика на месте.
Похоже сегодня день раздачи плюшек по Б5
По Вике может быть застой, потому что продукт в закрывающейся стадии
Обыдно
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2261
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:51
Искатель написав:
Хочу поделиться радостью.
Вчера в супермаркете потратил почти все с Б5, осталось чуть больше 100 грн.
Сегодня захожу, чтобы пополнить через TAS2U, забросить немного на расходы. Смотрю: остаток на 3000 больше. Смотрю детали по карте: так и есть! Увеличили КЛ еще на 3000 грн.
Приятный сюрприз, а главное - вовремя!
А я уж думал, что только раз в год дают (перед этим в июне вместе со всеми добавляли).
К сожалению, Викенд как был с нулем - так и остался. Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).
Лежит для онлайн-валютообмена.
Поздравляю. Если уж раз повысили - будет и дальше, причем чем дальше, тем быстрее повышают.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25369
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1124 раз.
- Подякували: 5964 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:52
Как было на Б5 1000, так и осталось, как было на викенде 0, так и осталось... Тут 2 варианта, или тас думает что я зарабатываю 1000 в мес, имея кредлим в привате 50к, или тас просто видит, что у меня отличнейшая кредитная история за последние 10 лет и что им обломится поймать меня на просрочку платежа со штрафами и прочими пенями. Вот такой у них гадский скоринг.
-
Maksi2
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 18.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:53
TASCOMBANK
,
7. Чи можу я достроково погасити кредит за Сервісом?
Так, в разі дострокового погашення розстрочки, з карткового рахунку стягується комісія в розмірі 2,9% за всі місяці, на які був активований сервіс.
это значит что если первоначально взять рассрочку на 24 месяца и потом досрочно погасить в первом месяце пользования - нужно будет заплатить 2.9% или 2,9%*24=69,6%?
можно ли брать рассрочку на 1 месяц?
если списание платежа для погашения рассрочки происходит с кредитных средств, то есть ли дополнительная комиссия за такое списание?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 2950
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 463 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 21 сер, 2019 11:58
Faceless
По WC есть шансы?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7133
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 361 раз.
- Подякували: 712 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|