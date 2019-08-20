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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
30
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
39
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
50
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
26
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:00

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:По WC есть шансы?

Было бы интересно, грядёт ли ещё повышение лимитов по WC. Хотя, с точки зрения логики, учитывая, что карту больше не выпускают, то навряд ли :(.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:04

  Vorlon написав:EvgCapp
Так речь же не о лимите вообще как таковом, а в нужных банках с кэшбеком!

Б5 в качестве основной карты (с допкой Пудра) сейчас нет равных.

если имеется ввиду основной кэшбек, то да, в алле он 0,5%,
Но..
1. каждый месяц алла выдает до десятка видов премиального кэшбека по 3-5% в среднем(кафешки, аптеки, продукты, хичистка и т.д.), я уже не говорю о 10-15% на жд билеты, кино и прочие редко встречаемые ситуации. Месяц от месяца они меняются, но, как правило, дают неплохой гешефт.
2. постоянно идут акции, типа, как сейчас, три раза заплатил еплпейем и 100 кешбека получил, буквально вчера пришло приглашение по акции: сделай 5 покупок от 50 грн и получи 50 грн кэшбека.
3. в тасе достают постоянные комисы, практически за все. Вот, к примеру, в алле покупка-продажа валюты онлайн и зачисление без комиса, в тасе дерут 0,5% при зачислении на карточку гривны от продажи валюты.
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:14

EvgCapp
Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:24

  Искатель написав:Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).

А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?
chel_v_valenkah
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:33

  uaprofi написав:TASCOMBANK,


7. Чи можу я достроково погасити кредит за Сервісом?
Так, в разі дострокового погашення розстрочки, з карткового рахунку стягується комісія в розмірі 2,9% за всі місяці, на які був активований сервіс.


это значит что если первоначально взять рассрочку на 24 месяца и потом досрочно погасить в первом месяце пользования - нужно будет заплатить 2.9% или 2,9%*24=69,6%?

можно ли брать рассрочку на 1 месяц?

если списание платежа для погашения рассрочки происходит с кредитных средств, то есть ли дополнительная комиссия за такое списание?



Добрый день, Если на 24 мес. рассрочка и Вы досрочно будете погашать, то 2.9*24.
Можно брать рассрочке периодом от 1 до 24 мес.
Если списание будет за счёт кредитных средств, то комиссия будет составлять 4.9%+15 грн.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:34

  chel_v_valenkah написав:
  Искатель написав:Пару дней назад получил перевыпущенную именную. Бесплатно, кстати (тут кто-то просил отписаться, когда получу).

А можете подробнее рассказать? Перевыпустили по сроку бесплатно? Т.е. 365 грн/год не сняли?

Конечно бесплатно, абонка снимается раз в год
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 12:50

  Vorlon написав:Faceless
По WC есть шансы?

С нуля - вряд ли. Если бы был хоть какой-то лимит, тогда есть - мне раз повышали
  Amid написав:
  Vorlon написав:По WC есть шансы?

Было бы интересно, грядёт ли ещё повышение лимитов по WC. Хотя, с точки зрения логики, учитывая, что карту больше не выпускают, то навряд ли :(.

Раньше когда повышали лимиты не было жесткой привязки по продуктам. Брали все кредитные карты подряд
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:11

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:EvgCapp
Это всё понятно. Но рекомендовать кредитку Альфы я обычному человеку не стану. А вот Б5 с Пудрой - как раз наоборот!
Товарищ освоив в полном объёме Приват и Моню по двум семейным кредиткам захотел кэшбэк. Естественно порекомендовал по рефералке Б-5 и Пудру. Алка - потом, когда все освоит. Хотя, он очень хотел для внуков кинотеатры с 20% кэшбэка у Алки. Еле отговорил.
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 13:18

  Faceless написав:
  Vorlon написав:Faceless
По WC есть шансы?

С нуля - вряд ли. Если бы был хоть какой-то лимит, тогда есть - мне раз повышали
  Amid написав:
  Vorlon написав:По WC есть шансы?

Было бы интересно, грядёт ли ещё повышение лимитов по WC. Хотя, с точки зрения логики, учитывая, что карту больше не выпускают, то навряд ли :(.

Раньше когда повышали лимиты не было жесткой привязки по продуктам. Брали все кредитные карты подряд

У таса Б5 и викенд НЕ являются кредными картами и по bin бьются как дебетовые. Они просто дают к дебетовой карте кредитный лимит, зачастую НЕ дают вовсе.
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